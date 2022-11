Israël: avancées significatives dans les négociations de coalition entre le Likoud et le Shas

Les discussions avec le parti Sionisme religieux continuent de buter sur des sujets clés

Le Likoud et le Shas sont parvenus, mercredi, à un accord dans les pourparlers en vue d'un nouveau gouvernement, alors que les négociations de coalition avec Bezalel Smotrich et son parti Sionisme religieux sont au point mort. Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a rencontré Aryeh Deri, et les deux hommes se sont mis d'accord pour que le chef du Shas récupère les portefeuilles de l'Intérieur et de la Santé et soit le premier dans un accord de rotation au ministère des Finances. Le Shas devrait également recevoir le ministère des Cultes.

Aryeh Deri pourrait par ailleurs être nommé vice-premier ministre, sans que cela signifie qu'il doive occuper le poste de Premier ministre dans le cas où Netanyahou serait empêché. Des frictions pourraient en outre survenir avec le parti d'extrême droite Otzma Yehudit (Force juive), qui se dispute avec le Shas le ministère du Néguev et de la Galilée. De son côté, le parti Judaïsme de la Torah est en passe de récupérer le ministère de Jérusalem, ainsi que ceux de l'Action sociale, de la Construction et du Logement.

Toujours de nombreux désaccords avec le parti Sionisme religieux

Netanyahou aurait par ailleurs accédé à la demande du parti de Smotrich, Sionisme religieux, de récupérer certains des pouvoirs de l'administration civile, qui dépendent du ministère de la Défense. Le Likoud exige que tout mouvement relatif à l'administration soit convenu à l'avance entre Netanyahou et Smotrich, ce que rejette pour l'instant Sionisme religieux.

Yonatan Sindel/Flash90 Le chef du parti sioniste religieux, Bezalel Smotrich, participe à une discussion au parlement israélien, à Jérusalem.

L'administration est responsable de l'approbation des plans de construction palestiniens et de la construction d'unités de logement dans la zone C. Le département d'inspection de l'administration est chargé de détecter les constructions illégales et c'est lui qui, entre autres, réprime les avant-postes illégaux, auxquels Smotrich et son parti ont exprimé leur soutien à de nombreuses reprises. L'administration est également chargée de délivrer des permis de travail aux ouvriers palestiniens et d'assurer la liaison avec l'Autorité palestinienne sur les questions liées à la coordination de la sécurité et à la construction d'infrastructures telles que les routes ou le réseau d'eau.

Les responsables du Sionisme religieux ont également affirmé, mercredi, que le parti a accédé aux demandes de Netanyahou de renoncer au portefeuille de la Défense en échange du ministère des Finances avec la responsabilité des implantations et de l'administration civile, de renoncer au portefeuille de l'Éducation et de se contenter de la responsabilité de l'éducation religieuse d'État. Sionisme religieux, qui a toujours en vue les portefeuilles des Finances, des Implantations et de l'Aliyah, exige également le contrôle de quatre des onze commissions de la Knesset qui devraient être entre les mains de la future coalition gouvernementale, ce que le Likoud a refusé.