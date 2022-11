Israël : Naftali Bennett a programmé une tournée de conférences à l'étranger

Le calendrier aurait été fixé il y a quelques mois, après qu'il a quitté le poste de Premier ministre

Bien que le gouvernement israélien sortant soit toujours en fonction, le Premier ministre suppléant Naftali Bennett a déjà finalisé le calendrier d'une prochaine tournée mondiale de conférences, rapporte dimanche le journal Israel Hayom. L'une des premières étapes de cette tournée le conduira en Australie, où trois interventions sont déjà prévues. Le calendrier a apparemment été fixé il y a quelque temps, après que Bennett a démissionné de tous les postes qu'il occupait lorsqu'il était Premier ministre, avant de céder la place à Yaïr Lapid.

Une information similaire était parue il y a plusieurs mois dans le Jerusalem Post, poussant Bennett à démentir qu'il avait commencé à prendre des dispositions pour une tournée de conférences à l'étranger alors qu'il était encore Premier ministre suppléant.

Olivier Fitoussi/Flash90 Naftali Bennett s'exprime lors la journée annuelle de commémoration de l'Holocauste. Le 27 avril 2022.

Le bureau de Bennett a réagi aux révélations d'Israel Hayom, soulignant qu'"après plus d'une décennie au service des gouvernements israéliens en tant que ministre de l'Économie, ministre de l'Éducation, ministre de la Défense et Premier ministre, Naftali Bennett redevient un simple citoyen, et qu'au cours de sa prochaine année, en tant que simple citoyen, il effectuera une tournée de conférences. Il donne par ailleurs régulièrement de son temps pour parler aux éducateurs des académies prémilitaires et aux soldats, et il continuera à le faire avec beaucoup d'enthousiasme et de dévouement."