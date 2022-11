Le chef du Likoud est parvenu vendredi à conclure un accord avec Itamar Ben Gvir

Le chef du Likoud, Benjamin Netanyahou, va s'entretenir dans la soirée avec le chef du parti d'extrême droite Sionisme religieux, Bezalel Smotrich, afin de tenter de trouver une solution à l'impasse dans laquelle se trouve les négociations de coalition, révèle le site d'information Ynet.

Bezalel Smotrich a déclaré lors d'une conférence sur l'éducation qu'il est totalement certain qu'"avec l'aide de Dieu, un gouvernement véritablement de droite sera créé dans les prochains jours", selon des propos rapportés par son porte-parole. L'annonce de la reprise des pourparlers intervient après que Netanyahou est parvenu à conclure un accord avec le colistier de Smotrich, Itamar Ben Gvir, chef du parti Otzma Yehudit (Force juive), vendredi.

Depuis que Benjamin Netanyahou a été désigné pour former un gouvernement au début du mois, les négociations de coalition entre le Likoud et les partis alliés de droite et ultra-orthodoxes traînent en longueur, alors que les différences idéologiques sont faibles. Des désaccords subsistent sur la répartition des portefeuilles ministériels et de certaines priorités concernant les lois à adopter. Le mandat de Netanyahou expire le 11 décembre, mais il peut être prolongé de deux semaines.

Le leader du Likoud a fait des progrès conséquents dans les négociations après avoir trouvé des compromis avec les partis ultra-orthodoxes Shas et Judaïsme uni de la Torah. Mais les pourparlers avec le parti Sionisme religieux se sont enlisés, Smotrich affirmant que Netanyahou était revenu sur ses promesses, tandis que le Likoud a accusé le parti d'extrême droite de formuler des demandes déraisonnables en échange de son adhésion à la coalition.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahu le 22 novembre

Aux dernières législatives, la liste "Sionisme religieux" s'était imposée comme la troisième force politique d'Israël, une première, avec l'élection de 14 députés sur les 120 de la Knesset. Mais la semaine dernière, cette alliance d'extrême droite s'est re-scindée en trois partis -- Sionisme religieux de Bezalel Smotrich, Force juive d'Itamar Ben Gvir et Noam d'Avi Maoz -- qui peuvent chacun mener des pourparlers avec Netanyahou.