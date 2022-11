Benjamin Netanyahou et Betsalel Smotrich progressent dans les discussions de coalition

Benjamin Netanyahou a passé la journée à rencontrer les chefs des partis de la probable future coalition

Le Premier ministre d'Israël désigné, Benjamin Netanyahou, a rencontré pendant plusieurs heures le parti d'extrême droite Sionisme religieux de Betsalel Smotrich, dimanche. Le Likoud a fait état de "progrès dans tous les domaines" et indiqué par le biais d’un communiqué, que les efforts entre les deux partis pour trouver un accord de coalition se poursuivront lundi.

Benjamin Netanyahou a passé la journée à rencontrer les chefs des partis de la probable future coalition gouvernementale. Avant sa rencontre avec Betsalel Smotrich, Benjamin Netanyahou a confirmé la conclusion d’un accord avec le parti Noam et son unique député Avi Maoz, qui deviendra ministre adjoint au sein du bureau du Premier ministre.

Vendredi, M. Netanyahou a conclu un accord préliminaire avec le parti d'extrême droite Force juive, dirigé par, qui octroie à son leader Itamar Ben Gvir le ministère de la Sécurité nationale, une version élargie de l’actuel ministère de la sécurité publique.

Benjamin Netanyahou a reçu le mandat de former un gouvernement il y a deux semaines, mais des désaccords politiques entre les partis ont empêché la probable coalition de droite de voir le jour plus tôt. Cependant, les accords conclus ces derniers jours, semble rapprocher le pays d’un gouvernement et éviter aux israéliens de nouvelles élections.