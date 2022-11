"Mon mari est victime d'un acharnement cruel depuis 30 ans" (épouse d'Aryeh Deri sur i24NEWS)

"Une femme peut avoir une influence de bien des manières. Elle n'a pas besoin d'être députée"

Yaffa Deri, épouse du leader du parti ultraorthodoxe Shas, était l'invitée de l’émission Conversations avec Nathalie Nagar

Cette mère de neuf enfants s'est d'emblée déclarée "très fière d’être l’épouse d’Aryeh Deri". Interrogée ensuite sur son implication dans les décisions de son mari, après des déclarations de ce dernier affirmant qu’il avait réclamé le portefeuille des Finances du prochain gouvernement parce que "c’était ce que sa femme lui avait dit de faire", Yaffa Deri a tenu à mettre les choses au clair. "J’écoute mon mari lorsqu’il me parle des choix qu’il a à faire, je le soutiens et je peux donner mon opinion, mais je n’interviens pas dans ses décisions", a-t-elle affirmé, soulignant toutefois qu’ils étaient généralement d’accord.

Yaffa Deri a ainsi admis que le choix du ministère potentiel convoité par son époux avait été au menu de leurs discussions, et qu’il lui semblait que le portefeuille des Finances semblait le plus adapté à lui, car il implique "d’être plus proche des gens qui l’ont élu". "Mais je n’ai pas décidé pour lui, ce qu’il a déclaré à la presse visait à me flatter", a-t-elle dit dans un sourire.

Qu'en est-il de la question si controversée de la place de la femme dans le parti Shas ?

"Il existe aujourd’hui une force féminine très importante, aussi bien dans le débat public que pour ce qui est de l’étude religieuse, et il faut l’utiliser au mieux. Je rencontre beaucoup de femmes brillantes qui accomplissent des choses extraordinaires dans des domaines très variés, et je fais de mon mieux pour qu’elles en viennent à assumer des postes à responsabilité au sein du parti", a souligné Yaffa Deri. Fort de l’influence de son épouse, le leader de Shas a notamment exprimé sa volonté de voir des femmes intégrer des commissions de la Knesset, a-t-elle pointé.

Une députée aux couleurs du parti Shas n’est toutefois pas pour demain, "conformément aux exigences de la Torah", selon elle. "Pourquoi vouloir absolument être député ? Il y a tant de choses qu’une femme peut faire pour influencer les décisions, outre le fait de siéger au Parlement. Les partis ou les organisations qui nous relancent sur ce sujet le font dans l’idée de nous provoquer", a-t-elle assuré. "Il ne revient à personne de me dire comment gérer ma maison. De la même manière, personne n’a à nous dire comment gérer le parti Shas et prendre nos décisions."

Invitée à s’exprimer à propos des condamnations pénales de son mari, et le fait – décrié par beaucoup – qu’il puisse de nouveau endosser des responsabilités gouvernementales, Yaffa Déri a commencé par souligner que son mari "était poursuivi depuis plus de 30 ans". Selon elle, Aryeh Deri aurait été victime d’un acharnement "cruel" destiné à l’empêcher d’accéder aux plus hautes fonctions car il venait du secteur ultraorthodoxe. "Mais le public", a-t-elle dit, "ne s’y est pas trompé et a montré élection après élection qu’il souhaite le voir à des postes de premier plan".