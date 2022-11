Israël : Benyamin Netanyahou demande le remplacement de tous les chauffeurs de Yaïr Lapid

Le futur Premier ministre a indiqué que sa demande était motivée par le souci de "préserver la confiance"

Le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou aurait demandé le remplacement de tous les chauffeurs actuellement au service du chef du gouvernement sortant Yaïr Lapid. Selon le radiodiffuseur public Kan, le chef du Likoud, qui devrait revenir au pouvoir dans les prochaines semaines, a adressé sa demande au bureau du Premier ministre, accompagnée d'une liste de chauffeurs en qui il a confiance et qu'il souhaite voir faire partie de son convoi officiel.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahu le 22 novembre

Cette demande est inhabituelle, car, si le Premier ministre a le droit de désigner son propre chauffeur privé, ses autres chauffeurs sont des fonctionnaires désignés par son bureau et ne sont pas généralement liés à un politicien particulier. M. Netanyahou aurait déclaré que sa demande était motivée par le souci de "préserver la confiance", tandis que, selon Kan, elle pourrait être due à "une méfiance ou une prudence excessive".

Yaïr Lapid a rejeté la demande, affirmant que certains des conducteurs du convoi occupent leur poste depuis plus de 20 ans et qu'il s'agit de "personnes bonnes et professionnelles, avec des familles." Certains d'entre eux ont vraisemblablement déjà travaillé sous Netanyahou. Le Premier ministre sortant a dénoncé la demande "sans explication ni raison" de son successeur. "Des professionnels qui n'ont rien fait de mal sont soudainement pris pour cible et verront leurs conditions revues à la baisse, voire seront licenciés", a-t-il ajouté. "Comme il est facile de nuire aux gens, et pourquoi ? Qu'ont-ils fait de mal ?", a-t-il martelé.