Netanyahou assure qu'Israël ne va pas être "gouverné selon la loi talmudique"

Le chef du Likoud a estimé que le dîner de Donald Trump avec Kanye West et Nick Fuentes était "une erreur"

Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a tenu à rassurer les Israéliens mercredi dans une interview accordée au site américain Common Sense, affirmant que les inquiétudes concernant ses alliés d'extrême droite qui doivent intégrer le prochain gouvernement étaient "injustifiées", assurant qu'il continuera à dicter sa politique et ne permettra pas aux positions marginales de prendre le dessus.

"La politique principale ou la politique primordiale du gouvernement est déterminée par le Likoud et franchement, par moi. (…) J'ai souvent entendu ces projections funestes (de dangers pour la démocratie et le libéralisme), mais aucune ne s'est matérialisée", a-t-il souligné, rappelant que lors de ses précédents passages au pouvoir, il avait maintenu "la nature démocratique" et "les traditions" d'Israël.

"Cet Israël ne sera pas régi par la loi talmudique. Nous n'allons pas interdire les forums LGBT. Comme vous le savez, mon point de vue sur ce sujet est très différent de celui de l'extrême droite, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous allons rester un pays de lois", a-t-il garanti.

Les tractations se poursuivent pour former un nouveau gouvernement entre Benjamin Netanyahou, à la tête du parti de droite Likoud, et ses alliés ultra-orthodoxes, le Shas et le parti Judaïsme unifié de la Torah, et d'extrême droite, (Sionisme religieux et Force juive) arrivés majoritaires aux législatives du 1er novembre (64 sièges sur 120).

Dans cette même interview, le chef du Likoud a estimé que la décision du président américain Donald Trump de dîner avec le rappeur controversé Kanye West et Nick Fuentes, un négationniste et antisémite notoire, était "une erreur", et qu'"il n'aurait pas dû faire ça", espérant que "cela ne se reproduira pas." Mais Netanyahou a rappelé que Trump avait été "un formidable soutien d'Israël, indiquant qu'il appréciait "sans retenue ce qu'il a fait" pour l'État hébreu.