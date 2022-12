Ne touchez pas au joyau israélien qu'est la Cour suprême, prévient un éminent juriste

"Ce serait une terrible erreur d'affaiblir l'indépendance de la Cour suprême" (A. Dershowitz )

La Cour suprême israélienne est la clé de la lutte de l'État juif contre les propagandistes qui prétendent qu’Israël n'est pas une démocratie, a déclaré jeudi le célèbre juriste américain Alan Dershowitz. Il a également averti que cette auguste institution devait être tenue à l'écart de la politique partisane. Cette déclaration intervient dans le cadre d'un débat en Israël sur le principe du contrôle de la justice, alors que le premier ministre élu Benjamin Netanyahou a accepté de former une coalition gouvernementale avec des membres de la droite dure qui souhaitent remanier la Cour suprême par une clause dérogatoire qui permettrait de passer outre ses décisions.

Un remaniement de la Cour suprême mettrait en jeu sa capacité à invalider les lois qu'elle estime être en violation des droits de l'homme et des droits civils, stipulée dans les lois fondamentales d'Israël. Sa faculté à annuler les décisions du gouvernement et de l'administration pourrait également être gravement compromise dans le cas où la clause dérogatoire évoquée serait ratifiée par la loi.

i24news Alan Dershowitz dans une interview avec i24NEWS

"J'ai été un étudiant de la Cour suprême israélienne pendant plus d'un demi-siècle", a déclaré Alan Dershowitz, Juif et ardent défenseur d'Israël, dans un message vidéo publié sur le site Ynet en hébreu. "La Cour suprême israélienne est la perle, le joyau des systèmes judiciaires du monde entier. La Cour suprême israélienne est le principal argument qu'Israël peut faire valoir pour éloigner la Cour pénale internationale (CPI) et d'autres tribunaux internationaux", explique-t-il.

La Cour est essentielle "non seulement pour la démocratie israélienne, mais aussi pour les tentatives d'Israël de se présenter au monde d'une manière sincère, positive et juste. Ce serait une terrible, terrible erreur qu'une dérogation soit autorisée par la Knesset. Ce serait une terrible erreur d'affaiblir l'indépendance de la Cour suprême", s’alarme-t-il.