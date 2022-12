"Lapid incite à la rébellion parmi les officiers militaires et les autorités locales" (Netanyahou)

"Netanyahou, je n'ai pas de leçons de démocratie à recevoir de votre part", a répliqué Lapid

Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a reproché vendredi à Yaïr Lapid d'avoir "tenté d'inciter les officiers militaires et les autorités locales à se rebeller contre le gouvernement élu".

Ses propos sont intervenus après que Lapid a exhorté les dirigeants des autorités locales à ne pas coopérer avec un membre extrémiste d'extrême droite du nouveau gouvernement sur les questions d'éducation, et après qu'il a mis en garde un général de Tsahal en début de semaine contre le fait de permettre à l'extrême droite "de prendre le contrôle de l'armée".

"La conduite de Lapid est dangereuse et nuit à la démocratie", a déclaré Netanyahu dans un communiqué. "Nous devons laisser l'armée israélienne en dehors de tout débat politique. Les officiers supérieurs ne doivent certainement pas être incités à la rébellion contre un gouvernement qui a été élu par le peuple. Cela franchit une ligne rouge".

Netanyahou a promis de protéger les droits des citoyens et de "diriger le gouvernement israélien selon les valeurs nationales et démocratiques qui m'ont guidé toute ma vie." Il a exhorté Lapid et l'opposition "à agir de manière responsable. Nous avons un pays, une armée et une nation. Nous ne devons pas les blesser".

"Netanyahou, je n'ai pas de leçons de démocratie à recevoir de votre part", a répliqué Yaïr Lapid. "Il n'y a pas eu un seul instant au cours de la dernière année et demie où vous avez respecté la démocratie. Nous ne sommes pas vos frères et nous ne sommes pas ici uniquement pour payer des impôts et envoyer nos enfants à l'armée", a-t-il ajouté.