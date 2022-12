Accords Likoud/Sionisme religieux : Betsalel Smotrich pourra procéder à des nominations clés en Cisjordanie

L'accord stipule que le ministre nommé à ce poste agira en coordination et avec l'accord du Premier ministre

Une influence considérable sur les activités civiles du gouvernement israélien en Cisjordanie, de la nomination de fonctionnaires clés à l'approbation finale des constructions et des démolitions dans une majorité du territoire, a été accordée au parti Sionisme religieux, selon l'accord de coalition partiel publié lundi. D'autres détails relatifs aux pouvoirs qui seront accordés au ministre nommé par le sionisme religieux au sein du ministère de la Défense, en charge des "implantations juives et des terres ouvertes" ont également été révélés. L'accord stipule que le ministre nommé à ce poste, qui sera probablement Betsalel Smotrich, agira en coordination et avec l'accord du Premier ministre.

Le futur ministre jouera un rôle clé dans la gestion des Palestiniens et des résidents israéliens des implantations de Cisjordanie. Il aura notamment le pouvoir de nommer les chefs du puissant Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) et de l'Administration civile, responsable de la politique civile du gouvernement en Cisjordanie.

Ben Dori/Flash90 Illustration - Constructions israéliennes en Cisjordanie

Ces postes sont habituellement attribués par le chef d'état-major de Tsahal, a fait savoir Yaïr Lapid, qui déplore que ce pouvoir ait été octroyé à un ministre. Un certain nombre d'anciens politiciens israéliens et d'officiers supérieurs de Tsahal se sont également élevés contre l'accord qui donne à Smotrich des pouvoirs étendus sur les implantations israéliennes et la vie quotidienne des Palestiniens.

Le Sionisme religieux prendra également le contrôle du ministère de l'Immigration et de l'Intégration et du ministère des Implantations réunis dans au sein du nouveau ministère des Missions nationales et du comité constitutionnel de la Knesset et d'un comité chargé des projets d'infrastructure et des réformes.