Israël : le ton monte entre Benjamin Netanyahou, Yaïr Lapid et Benny Gantz

"Face aux dommages causés à la sécurité d'Israël, vous trouverez un mur de fer", a déclaré Benny Gantz

"Les appels à ne pas coopérer avec le député Noam Avi Maoz ne sont que le début de l'action que l'opposition entreprendra contre la nouvelle coalition", a déclaré lundi Yaïr Lapid, lors d'une conférence de presse avant la réunion hebdomadaire de son parti Yesh Atid. Par ces propos, le Premier ministre sortant réagissait aux accusations de "sédition" de Benjamin Netanyahou après l'envoi d'une lettre par Yaïr Lapid à tous les maires d'Israël leur demandant de ne pas coopérer avec le député d'extrême droite Avi Maoz, alors que celui-ci est appelé à exercer un contrôle sur les programmes éducatifs.

"Monsieur Netanyahou, si c'est ce que vous appelez de la sédition, comment appelez-vous ce que vous avez fait au cours des trois dernières années ? Envoyer des gangs violents pour intimider les enfants des membres de la Knesset ou attaquer des manifestants sur les ponts, comment cela s'appelle-t-il ? Comment appelez-vous le fait d'alimenter une machine à poison avec de l'argent étranger qui ne fait qu'inciter et répandre des mensonges ?", a lancé le chef de Yesh Atid.

De son côté, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a accusé Benjamin Netanyahou de "couper-coller" les branches du gouvernement d'une manière qui provoquera un "chaos gouvernemental", et de nuire à la capacité de l'armée à lutter efficacement contre le terrorisme et à maintenir l'ordre public, juste pour pouvoir échapper à son procès. "Nous ne quitterons pas le pays, nous le ferons trembler. Et quand le public verra le résultat du copier-coller, deux choses se produiront : soit Netanyahou freinera, soit il tombera dans le précipice", a déclaré Benny Gantz.

Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a répondu à ses deux adversaires politiques sur Facebook, les accusant de "ne pas accepter les résultats des élections, et de répandre de fausses alertes contre un gouvernement qui a été choisi par une majorité du public".

Il a ensuite entrepris de démentir "trois mensonges" répandus selon lui par ses adversaires. Le premier, a-t-il dit, porte sur le soi-disant démantèlement de l'armée. "L'administration civile vaut moins d'un millième de pour cent du ministère de la Défense - et elle restera au ministère".

À la deuxième accusation selon laquelle le ministère de l'Éducation sera confié à Avi Maoz, Benjamin Netanyahou a écrit qu'"Avi Maoz ne s'occuperait que des programmes externes du ministère de l'Éducation, qui représentent environ un millième du budget de l'éducation, et qui fonctionneront sous le contrôle du Premier ministre. "C'est le ministère de l'éducation qui continuera à déterminer le programme des écoles", a-t-il insisté. Enfin, à l'accusation selon laquelle le gouvernement agira contre les personnes de la communauté LGBT, Netanyahou a écrit que son gouvernement "ne porterait pas atteinte aux droits de la communauté LGBT et maintiendrait le statu quo sur les questions de religion et d'État".

Benny Gantz n'a pas tardé à répondre au message du chef du Likoud. "Voici les mensonges contre la vérité", a-t-il écrit.

"1. Le commandement central [de Tsahal] perdra la police des frontières et devra compter sur des dizaines de milliers de réservistes - plus de 70 bataillons de réserve par an face à la terreur en Judée-Samarie.

2. L'administration civile deviendra le bras politique de Smotrich et agira sans coordination avec Tsahal, et répondra indépendamment devant la Haute Cour.

3. Les règles d'engagement seront sous contrôle politique.

4. L'armée du peuple deviendra au mieux l'armée de la moitié du peuple, et à long terme il y aura une réelle inquiétude pour son avenir."

"Netanyahou, vous avez gagné les élections, je vous souhaite bonne chance et je soutiendrai toute initiative qui soit bonne pour le pays. Mais vous n'avez pas reçu le mandat de démolir la sécurité d'Israël pour des gains politiques et judiciaires. Face aux dommages causés à la sécurité d'Israël, vous trouverez un mur de fer", a encore écrit Benny Gantz.