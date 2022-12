Israël : le Likoud signe un accord de coalition avec le parti Judaïsme unifié de la Torah

Benjamin Netanyahou devrait demander une prolongation au président pour former la coalition

Le Likoud a signé, mardi soir, un accord de coalition provisoire avec le parti Judaïsme unifié de la Torah, alors que l'échéance pour former une coalition, fixée au 11 décembre, approche à grands pas. Le parti religieux a déclaré avoir signé un document indiquant qu'il avait accepté la répartition des rôles dans le prochain gouvernement. Il a précisé qu'il tiendrait une autre réunion mercredi pour régler les "questions fondamentales" avant de signer un accord de coalition final.

D'après les termes de cet accord, le Judaïsme unifié de la Torah devrait recevoir le contrôle du ministère de la Construction et du Logement, qui devrait revenir au chef de parti Yitzchak Goldknopf, ainsi que la présidence de la commission des finances de la Knesset, qui devrait être assurée par le député Moshe Gafni. Le parti contrôlera également le ministère des Affaires de Jérusalem et du Patrimoine, et recevra plusieurs postes de sous-ministres, ainsi que la direction d'autres commissions de la Knesset.

Le Likoud de Benjamin Netanyahou n'a pas encore conclu d'accords de coalition avec tous les partis du bloc religieux de droite, et l'on s'attend à ce que le Premier ministre désigné demande à Isaac Herzog une prolongation de deux semaines pour former son gouvernement comme la loi l'y autorise.

Yonatan Sindel/Flash90 L'actuel président de la Knesset Mickey Levy

Lundi, le Likoud a annoncé que son bloc de partis alliés – qui détient une majorité de 64 sièges sur les 120 membres de la Knesset – avait recueilli les 61 signatures nécessaires pour forcer un vote sur le remplacement du président du Parlement avant même que le prochain gouvernement ne prête serment. Le président de la Knesset, Mickey Levy, a donc déclaré qu'il convoquerait le plénum pour ce vote lundi prochain.

L'élection d'un nouveau président de la Knesset issu du bloc dirigé par Netanyahou - qui exercera un contrôle considérable sur l'agenda législatif de la Knesset - est une condition préalable essentielle à l'entrée en fonction de la coalition de droite-religieuse, étant donné que plusieurs des nominations ministérielles prévues par le chef du Likoud ainsi que certains de ses engagements envers les nouveaux partis de la coalition nécessitent des modifications de la législation existante.

Parmi les aménagements législatifs prévus par le Likoud, l'adoption d'un amendement aux lois fondamentales d'Israël devrait permettre au chef du parti Shas, Aryeh Deri, d'être assermenté en tant que ministre malgré sa condamnation à une peine avec sursis pour fraude fiscale plus tôt cette année.