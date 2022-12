Israël : la ministre de l’Éducation a organisé une conférence d'urgence sur l'avenir de l'éducation

Yifat Shasha-Biton s’inquiète de l’attribution des programmes d'éducation externes à Avi Maoz

La ministre sortante de l'Éducation, Yifat Shasha-Biton, a organisé mardi une "conférence d'urgence" à la Knesset contre la "vente à la sauvette" du système éducatif, en présence d'un certain nombre de ministres, de membres de la Knesset et de maires. La ministre s’inquiète de l’accord de coalition entre le parti Noam et le Likoud, qui attribuera au député ultra-conservateur Avi Maoz le contrôle de la branche du ministère de l'Education qui gère le "panier" de programmes externes offerts aux directeurs d'école et aux enseignants.

Le Premier ministre Yaïr Lapid, le ministre de la Défense Benny Gantz, le ministre de la Justice Gideon Sa'ar, le ministre de la Culture et des Sports Chili Tropper, ou encore le ministre du Logement Ze'ev Elkin étaient notamment présents. Yaïr Lapid a déploré le fait que le ministère de l'Education soit morcelé en raison de "l'extorsion" des partenaires de négociation de Benjamin Netanyahou. En effet, outre l’attribution des programmes d'éducation externes à Avi Maoz, la responsabilité du système éducatif sioniste religieux va être transférée au parti Sionisme religieux, tandis que l'Association israélienne des centres communautaires a été promise à Aryeh Deri du parti Shas.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le leader du parti Noam, le député Avi Maoz

Benny Gantz a quant à lui accusé Avi Maoz d'être une "figure anti-éducative" et "qu'au lieu du pluralisme, nous recevons l'extrémisme". Il a également comparé le "découpage" du ministère de l'Éducation à celui du ministère de la Défense, affirmant qu'il s'agissait d'une situation "très problématique". Yifat Shasha-Biton estime que Maoz est "motivé par une idéologie radicale" et veut "ruiner le système scolaire public de l'intérieur." Elle a accusé Netanyahou d'"abandonner" l'éducation des enfants d'Israël au profit d'une "cannibalisation" du ministère de l'Education.

Le parti travailliste et Yesh Atid ont annoncé mardi que plusieurs de leurs membres se joindraient à des manifestations sur les ponts du pays vendredi et samedi. Yesh Atid a fait circuler un dépliant numérique sur les protestations avec le slogan "Stopper la folie, sauver le pays".