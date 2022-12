Le prix des logements a augmenté de près de 20 % l'année dernière dans tout le pays

Un des chefs du parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah, le député Yitzhak Goldknopf, qui devrait être nommé ministre de la Construction et du Logement dans le prochain gouvernement, a laissé entendre mercredi qu'il ne voyait pas de crise du logement dans le pays. "Les gens me parlent toujours d'une crise du logement. Je ne connaissais pas beaucoup le ministère du Logement jusqu'à présent, donc je ne sais pas s'il y a vraiment une crise", a déclaré Goldknopf lors d'une conférence organisée par le site d'information Walla. "D'après ce que je vois, il y a des chantiers de construction partout", a-t-il ajouté.

Selon les chiffres du Bureau central des statistiques du mois d'octobre, les prix des logements ont augmenté de près de 20 % l'année dernière dans tout Israël, tandis que le coût global de la vie (l'indice des prix à la consommation) a augmenté de 5,1 %, et que les salaires n'ont augmenté que de 4 %.

"Je vois que le peuple d'Israël a le désir de construire, et quand c'est nécessaire, il apporte aussi des travailleurs de l'étranger. Nous suivrons ces voies et si nous avons besoin de plus, nous en demanderons plus", a-t-il ajouté, alors que le parti Judaïsme unifié de la Torah a affiché son intention d'augmenter le nombre de logements pour le secteur ultra-orthodoxe.

Selon Yitzhak Goldknopf, "l'une des choses cardinales que nous n'avons pas encore clôturées est le budget du ministère du Logement. Si nous voulons avoir des dizaines de milliers d'appartements comme le public l'attend (…) nous avons besoin de plus de normes, de plus de personnes, de plus de planificateurs et de plus d'ingénieurs."