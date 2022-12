Le parti ultraorthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah demande l'interdiction des prières mixtes au Mur des Lamentations

Une telle loi signifierait l'exclusion de millions de Juifs et de Juives du Mur occidental par l'État d'Israël

Le parti ultraorthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah aurait émis la demande d’interdire toute prière mixte au Mur des Lamentations, y compris dans la section égalitaire. Cette demande a pour cadre les négociations de coalition en cours avec le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud. La proposition a suscité de vives dénonciations de la part du mouvement réformé en Israël, ainsi que des Femmes du Mur, un groupe qui défend les services de prière dirigés par des femmes sur le site.

Le parti du Judaïsme unifié de la Torah demande une modification de la loi qui interdirait toute prière qui ne serait pas conduite "conformément aux traditions du Grand Rabbinat", a rapporté jeudi la radio de l'armée. Le règlement de 1981 qui régit actuellement le comportement au Mur occidental interdit d'organiser "une cérémonie religieuse qui n'est pas conforme aux traditions locales." En 2013, la Haute Cour de justice a statué que les prières dirigées par des femmes ne violaient pas cette interdiction.

Yonatan Sindel/Flash90 Des membres des Femmes du Mur, du mouvement conservative et réformé, font la prière de Rosh Hodesh au Mur occidental à Jérusalem

Bien que cette décision semble être dirigée principalement contre les Femmes du Mur, qui organisent des services de prière mensuels dans la section du site réservée aux femmes, une telle législation s'appliquerait également à la section égalitaire et mixte du Mur occidental, puisque la loi ne considère pas officiellement cette zone comme un espace distinct. Selon la radio de l'armée, l'équipe de négociateurs du Likoud ne s'est pas explicitement opposée à cette nouvelle exigence mais les discussions ne sont pas terminées.

Le mouvement réformé a appelé Benjamin Netanyahou, à se souvenir que le Mur occidental "n'est pas la cour privée du seul judaïsme ultra-orthodoxe, mais un lieu saint et un site national de premier ordre pour tous les Juifs et les Juives d'Israël et de la Diaspora, y compris des millions de Juifs libéraux". "La signification de cette démarche est l'exclusion de millions de Juifs et de Juives du Mur occidental par l'État d'Israël et une déclaration sans ambiguïté qu'ils ne sont pas désirés dans l'État des Juifs", ont déclaré les Femmes du Mur.