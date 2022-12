Isaac Herzog prolonge de 10 jours le mandat de Benjamin Netanyahou pour former le gouvernement

"J’ai décidé de prolonger de 10 jours, jusqu’au 21 décembre 2022, le délai qui vous est imparti" (Herzog)

Le futur Premier ministre Benjamin Netanyahou avait demandé deux semaines, le président Isaac Herzog lui a accordé 10 jours. Ce dernier a annoncé ce vendredi à midi qu'il avait accédé à sa demande de prolonger la durée du mandat pour former le gouvernement. "Après que vous m'ayez présenté la nécessité de prolonger le délai de formation du gouvernement, et afin d'agir conformément à la loi, j'ai décidé de prolonger de 10 jours, jusqu’au 21 décembre 2022, le délai qui vous est imparti pour remplir le devoir de former le gouvernement", a écrit le président dans une lettre remise à Benjamin Netanyahou.

"Lorsque vous avez exprimé votre accord pour former le gouvernement, vous aviez dit que vous formeriez un gouvernement qui travaillerait pour l'ensemble du peuple. Ce sont des jours difficiles pour la société israélienne où les différends sur des questions fondamentales menacent de nous déchirer et d'alimenter la violence gratuite et la haine", a-t-il ajouté.

"Je voudrais répéter ce que j'ai dit le jour de la prestation de serment à la Knesset, à savoir que le gouvernement qui sera formé travaillera pour l'ensemble de la population en Israël, et que la coalition assurera un dialogue respectueux et responsable entre les autorités, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et assurera l'intégrité de l'État d'Israël dans l'esprit de la déclaration d'Indépendance, et maintiendra un contact fort avec le peuple juif de la diaspora", a-t-il également écrit.

Dans la demande officielle qu'il a soumise jeudi soir au président Herzog, Benjamin Netanyahou se justifie par les exigences d’accords de coalition complets des différents partis, comme condition pour la répartition des postes au sein du gouvernement.