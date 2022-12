"Nous avons besoin de réformes, pas de vengeance" (Reuven Rivlin)

Le dixième président de l’État d’Israël, Reuven Rivlin, a commenté pour la première fois lundi les résultats des élections législatives du mois de novembre. "La Cour suprême est menacée de destruction en tant qu’institution", a-t-il notamment déclaré lors d'une conférence à l’Institut israélien pour la démocratie, intitulée "Amendement oui, destruction non". La conférence était consacrée à la réforme profonde de la Cour suprême israélienne voulue par les partis de droite, membres de la future coalition gouvernementale.

Des partis qui veulent pouvoir annuler, avec un un vote à la majorité simple, une décision de la Cour suprême qui aurait jugé une loi anticonstitutionnelle. Cette mesure, si elle était acceptée par Benjamin Netanyahou, pourrait modifier profondément la nature de l'État hébreu, la Cour suprême étant réputée pour ses positions progressistes sur de nombreux sujets de société ou liés à la religion. Elle a, par exemple, autorisé la procréation médicalement assistée pour les hommes homosexuels et a reconnu comme juifs les personnes converties par les mouvements réformé et conservateur en Israël. Deux exemples parmi tant d'autres qui avaient exaspéré la droite et les orthodoxes, qui se battent depuis des années pour amoindrir son rôle.

"J’en appelle aux membres de la coalition qui ont été élus pour gouverner, nous avons besoin de réformes, pas de vengeance. Les changements doivent être faits de manière censée et non pour plaire à des partis politiques qui ne voient que leur avantage", a martelé l’ancien président.

GPO / Kobi Gideon Benjamin Netanyahou recevant le mandat pour former le gouvernement des mains de Isaac Herzog

Le ministre de la Justice Gideon Sa'ar, la ministre de l'Énergie Karin Elharrar, et l'ancienne présidente de la Cour suprême, la juge Dorit Beinish, participent aux débats sur les principales propositions de réforme des institutions judiciaires envisagées par le futur gouvernement. La conférence traitera également des conséquences des réformes sur les droits de l'homme, les organisations de la société civile et les relations entre Israël et les autres pays.

Les propos de Reuven Rivlin interviennent après que son successeur, le président Isaac Herzog a décidé de prolonger de 10 jours le mandat de Benjamin Netanyahou pour former un gouvernement. "Lorsque vous avez exprimé votre accord pour former le gouvernement, vous aviez dit que vous formeriez un gouvernement qui travaillerait pour l'ensemble du peuple. Ce sont des jours difficiles pour la société israélienne où les différends sur des questions fondamentales menacent de nous déchirer et d'alimenter la violence gratuite et la haine", avait écrit l’actuel président dans la lettre signifiant l’avis de prolongation.