Israël/Coalition : les requêtes des partis religieux provoquent un tollé

Benjamin Netanyahou devrait s'opposer à l'expansion de plages séparées hommes-femmes

Des revendications mises en avant par le parti Judaïsme unifié de la Torah dans les négociations de coalition suscitent un tollé au centre et à gauche de l'échiquier politique israélien. Parmi les requêtes du parti orthodoxe qui n'ont pas été écartées par le Likoud, figurent l'inclusion d'études talmudiques dans les programmes scolaires des établissements laïcs et la possibilité pour chacun d'être inhumé à même le sol - et non pas dans des sépultures à étages.

Il a également été précisé que tout accord final avec le parti religieux inclurait le maintien du statu quo qui prévaut depuis des décennies sur les relations entre religion et État. Le parti de Benjamin Netanyahou a toutefois indiqué qu'il s'opposait à d'autres demandes du Judaïsme unifié de la Torah telles que l'interdiction de la production d'électricité durant le shabbat ou l'expansion des plages séparées.

Nati Shohat /Flash90 Cimetière à Jérusalem

"L'accord entre le Judaïsme unifié de la Torah et le Likoud est un accord de capitulation honteux. Bibi est faible et il nous conduit à un état théocratique dirigé par la Halakha (loi juive). Il vend la démocratie israélienne au profit de ses intérêts personnels, il vend notre liberté. Nous payons des impôts, faisons l'armée contrairement aux ultraorthodoxes que nous finançons, et ils veulent en plus nous dire de quelle manière nous devrions vivre ?", a fustigé Yaïr Lapid, Premier ministre sortant et prochain dirigeant de l'opposition.

"Les partis religieux veulent maintenant interférer dans l'éducation publique"

La ministre sortante de l'Éducation, Yifat Shasha Biton, a également réagi. "Après avoir réclamé l'annulation des études profanes de base pour les enfants ultraorthodoxes, les partis religieux veulent maintenant interférer dans l'éducation publique. Netanyahou fait du chantage, démantèle le système éducatif et tous nos enfants en paieront le prix", a-t-elle affirmé.

Des sources au ministère de l'Education font déjà remarquer que l'ajout de l'étude du Talmud dans tous les programmes scolaires nécessiterait une augmentation de budget de trois milliards de shekels par an, sans compter les difficultés pour recruter des professeurs alors que les effectifs du corps enseignant sont déjà confrontés à de graves pénuries.

Pour ce qui est de la question des enterrements soulevée par le parti Judaïsme unifié de la Torah, trois méthodes d'inhumation sont actuellement pratiquées en Israël, selon le cimetière : l'inhumation sous terre, le caveau privé, la double inhumation ( deux défunts enterrés ensemble dans la même parcelle et séparés par des blocs et de la terre), et enfin l'inhumation à étages qui devient de plus en plus courante par manque de place. Dans les cimetières des petites localités, les parcelles de terrain ou les parcelles multiples se trouvent facilement. Mais dans de nombreux endroits du pays, notamment dans le Gush Dan et dans le centre surpeuplés, il est très difficile, voire impossible, d'obtenir gratuitement - comme prévu par la loi - une parcelle de terrain, et l'on a de plus en plus recours aux sépultures à étage.

Des responsables du Judaïsme unifié de la Torah ont reproché au Likoud "de divulguer des informations sensibles à propos des pourparlers de coalition afin d'augmenter la pression publique contre notre parti et influencer les négociations". Selon la mouture actuelle des accords, le parti ultraorthodoxe obtiendrait la direction de la commission des Finances de la Knesset, le ministère de la Construction et du Logement, un poste de vice-ministre au ministère des Transports, le ministère des Affaires de Jérusalem et de la Tradition ainsi que la présidence de plusieurs autres comité parlementaires.