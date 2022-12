Israël : le député Likoud Yariv Levin élu président de la Knesset

S’il se voyait confier le portefeuille de la Justice, Yariv Levin serait contraint de démissionner

Le député du Likoud Yariv Levin a été élu mardi à la présidence de la Knesset, remplaçant officiellement le député de Yesh Atid Mickey Levy, qui a occupé ce poste pendant environ un an et demi. 64 députés ont voté en sa faveur, tandis que 45 autres ont soutenu la candidature de Merav Ben Ari de Yesh Atid, et cinq celle de Ayman Odeh du parti arabe Hadash-Ta'al. Yariv Levin occupera le poste probablement de manière temporaire, puisqu'il est également candidat au poste de ministre de la Justice. S’il se voyait confier ce portefeuille, il serait alors contraint de démissionner au profit d’un autre député du Likoud qui pourrait être choisi entre Danny Danon, Yoav Kisch, Amir Ohana et Ofir Akunis.

La nouvelle majorité parlementaire composée des députés Likoud, Shas, Sionisme religieux, Judaïsme unifié de la Torah, Force juive et Noam va maintenant entamer un sprint pour faire adopter quatre lois qui constitueraient un amendement à la Loi fondamentale, avant l'expiration du mandat de Benjamin Netanyahou pour former un gouvernement mercredi prochain.

Le Premier ministre sortant, Yaïr Lapid, s'est exprimé de manière virulente contre le nouveau gouvernement, et contre le Likoud en particulier, avant le vote. S’adressant à une hypothétique mère de trois enfants qui a voté Likoud le 1er novembre dernier il a déclaré : "Est-ce cela que vous vouliez ? Que grâce à votre vote, le gouvernement le plus radical de l'histoire du pays soit mis en place ? Que la première chose que ce gouvernement veuille faire soit de payer les étudiants de yeshiva plus que les soldats de Tsahal ? " Il a également affirmé que "Smotrich et Deri contrôlent ce gouvernement", et que ses opposants ne reculeront pas. "Vous n'êtes pas plus juifs que nous. Le Mur occidental est aussi le nôtre, le Kiddouch du Shabbat est aussi le nôtre", a-t-il martelé.

Benjamin Netanyahou a quant à lui indiqué avant le vote qu'"il n'y aurait pas d'État halakhique" (soumis aux lois du judaïsme), en réponse aux affirmations de Channel 12 selon lesquelles l'accord de coalition entre le Likoud et le Judaïsme unifié de la Torah comprendrait des lois basées sur la religion. Il a également demandé que l'opposition "accepte la décision du peuple" et "arrête de répandre des mensonges."