Les lois Smotrich et Deri adoptées en première lecture à la Knesset

Les lois ont été adoptées par 63 voix contre 52 et doivent maintenant être préparées pour leur deuxième et troisième lectures

Les lois Smotrich et Deri ont été adoptées en première lecture à la Knesset peu après 1 heure du matin vendredi, après des débats houleux, dont un discours de trois heures du ministre de la Justice Gideon Sa'ar afin de retarder la procédure. La "loi Deri" vise à permettre au président du parti Shas, Aryeh Deri, d'occuper un poste de ministre malgré sa condamnation pour délits fiscaux. La "loi Smotrich" quant à elle permettra au président du Sionisme religieux Betsalel Smotrich, d'occuper un poste de ministre au sein du ministère de la défense et d'être responsable des affaires civiles de Cisjordanie.

Olivier Fitoussi/Flash90 La Knesset, à Jérusalem

Les lois ont été adoptées par 63 voix contre 52, et doivent maintenant passer par le comité désigné de la Knesset pour être préparées pour leur deuxième et troisième lecture. Une fois adoptées par la Knesset, elles auront officiellement le titre de lois. Ces deux lois font partie d'un ensemble de lois que la nouvelle majorité parlementaire tente de faire passer, avant que le mandat de Benjamin Netanyahou pour former un gouvernement n'expire mercredi. Elles représentent des amendements à la Loi fondamentale d’Israël, qui fait office de constitution du pays.

Les deux autres lois qui seront soumises à un vote sont un amendement de la loi sur la police, afin que le futur ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, reçoive un contrôle plus large sur la police, ainsi qu'un amendement de la loi sur la Knesset, qui annule la clause actuelle permettant à quatre députés de se séparer d'un parti existant. "Il s'agit d'une tentative de créer un nouveau type de régime en Israël, sans entraves et sans contraintes. Nous nous battrons pour l'avenir d'Israël !", a tweeté le ministre de la Justice Gideon Sa'ar, à propos de ces amendements.