Israël : le secteur de la high tech met en garde contre les politiques du prochain gouvernement

Dans une lettre envoyée à Netanyahou, 400 travailleurs israéliens estiment que le programme de la prochaine coalition peut faire fuir les capitaux étrangers

Plus de 400 travailleurs israéliens de la high tech ont signé une lettre adressée au Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou, l'avertissant que les politiques que sa coalition souhaite mener sont susceptibles de porter préjudice au secteur et de faire fuir les investissements étrangers. La probable prochaine coalition prévoit de réduire le pouvoir la justice, d'apporter des modifications aux lois fondamentales et d'accorder des pouvoirs étendus en Cisjordanie aux députés d'extrême droite. Un chef de parti d'extrême droite ayant un programme anti-LGBT s'est également vu accorder l'autorité sur certains programmes éducatifs.

Gili Yaari/Flash90 Site de l'espace de travail partagé Wework à Herzliya Pituah, le 30 octobre 2020.

"Nous, entrepreneurs et fondateurs de start-up en Israël, investisseurs et gestionnaires de fonds de capital-risque, faisons appel à vous par souci des conséquences dévastatrices pour l'économie en général, et l'industrie de la haute technologie en particulier, qui pourraient résulter des processus législatifs en cours à la Knesset", indique la lettre adressée à Netanyahou.

"En tant que citoyens, nous respectons les résultats des dernières élections qui reflètent la volonté du peuple et nous croyons que vous, en tant que Premier ministre, agirez dans l'intérêt de la société israélienne", ajoute-t-elle. "Cela dit, les atteintes au statut du système judiciaire et aux droits des minorités fondées sur la religion, la race, le sexe ou l'identité sexuelle constitueront une véritable menace existentielle pour la grande industrie de la haute technologie", estiment les travailleurs.

La lettre rappelle les milliards de dollars investis chaque année dans le secteur de la high tech par des investisseurs étrangers, principalement américains et européens. "L'ébranlement de la confiance dans le système judiciaire israélien et, par conséquent, dans la démocratie israélienne, ainsi qu'une législation qui remet en question les droits fondamentaux de chaque personne, quelle qu'elle soit, peuvent dissuader les investisseurs qui ont stimulé la croissance de cette grande industrie", indique la lettre.

Le secteur de la technologie représente environ 25 % des recettes fiscales totales d'Israël et représente environ 10 % de la population active. Le principal signataire de la lettre est Erez Shachar, cofondateur de Qumra Capital. Parmi les autres signataires figurent des dirigeants d'entreprises high tech et de sociétés d'investissement, dont Mellanox, Pitango, monday.com, Yotpo et Fireblocks.