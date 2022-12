Les organisateurs du rassemblement estiment que les membres de la prochaine coalition veulent opérer une "thérapie de conversion" sur la démocratie israélienne

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv, samedi soir, pour protester contre le futur gouvernement qui sera dirigé par le chef du Likoud, Benjamin Netanyahou, estimant que la démocratie israélienne était en danger. La manifestation était organisée par le "Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël", une organisation à but non lucratif qui s'est donné pour objectif de protéger l'intérêt commun.

Le bloc de Netanyahou - composé de son parti, le Likoud, de deux formations ultra-orthodoxes et de trois partis d'extrême droite – s'est mis d'accord sur l'adoption de lois controversées à la Knesset, condition préalable à la constitution d'un gouvernement avant la date limite de mercredi pour annoncer les accords de coalition.

Dans un discours, le président de l'ONG, Eliad Shraga, a qualifié les membres du futur gouvernement d'"hommes de malice, de criminels condamnés et de condamnés potentiels". Selon lui, les membres du futur gouvernement tentent d'opérer une "thérapie de conversion" sur la démocratie israélienne, une référence aux méthodes pseudo-scientifiques qui proposent de traiter l'homosexualité comme une maladie mentale. "Nous ne renoncerons jamais à nos libertés, à nos droits, et nous ne nous rendrons jamais à la corruption ou aux criminels", a promis Shraga.

Également présent, l'ancien ministre de la Défense Moshe Ya'alon a estimé que Netanyahou avait sacrifié les intérêts de l'État en faveur de ses intérêts personnels, et a promis d'œuvrer pour faire chuter rapidement le nouveau gouvernement. "Nous travaillerons via un canal politique en tant qu'opposition à la Knesset, nous travaillerons via un canal juridique dirigé par le Mouvement pour la qualité du gouvernement, et nous travaillerons via un canal de protestation avec les citoyens qui descendront dans la rue", a déclaré Ya'alon.

Tomer Neuberg/Flash90 L'ancien ministre israélien de la Défense Moshe "Boogie" Ya'alon prend la parole lors d'une manifestation contre le gouvernement élu organisée par le Mouvement pour un gouvernement de qualité, à Tel Aviv, le 17 décembre 2022.

La législation prévue par la coalition émergente comprend une clause qui limitera le pouvoir judiciaire en permettant à la Knesset de légiférer à nouveau sur les lois annulées par la Cour suprême. Les membres de la nouvelle coalition ont promis d'adopter cette clause dérogatoire et de donner à la coalition le contrôle du panel qui sélectionne les juges.

Le bloc s'est également mis d'accord sur une législation qui permettra à un dirigeant du parti condamné à une peine avec sursis - Aryeh Deri de Shas - de diriger des ministères. Le texte permettra également à un membre du Sionisme religieux, a priori Bezalel Smotrich, de devenir un ministre indépendant au sein du ministère de la Défense, en charge des constructions en Cisjordanie.