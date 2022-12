Les résidents juifs de Cisjordanie plaident pour que les palais des Maccabées deviennent un parc national israélien

Actuellement, les Israéliens ne peuvent visiter les vestiges hasmonéens que dans le cadre de visites organisées coordonnées avec l'armée

Le site des palais du grand prêtre hasmonéen Yohanan, également connu sous le nom de Jean Hyrcan, et de son fils Alexandre Jannée est situé à la lisière de la ville palestinienne de Jéricho. Les vestiges des palais, avec leurs bains rituels et l'ancienne synagogue des Hashmonaim, transformée par le roi Hérode en palais d'hiver, se trouvent dans la zone C de la Cisjordanie, sous contrôle militaire et civil de Tsahal. Actuellement, les Israéliens ne peuvent s'y rendre que dans le cadre de visites organisées coordonnées avec l'armée.

"Nous espérons que le nouveau gouvernement en fera un parc national et l'ouvrira au grand public", a déclaré Raful Engel, vice-président du conseil régional de Binyamin, dont les ruines sont situées dans les limites de son conseil. Il précise notamment qu’une partie des vestiges se situe en zone A, entièrement sous contrôle de l’Autorité palestinienne (AP) et qu’Israël doit faire pression pour que cette zone soit préservée. Il souligne ainsi que des maisons palestiniennes ont été construites sur le site. "L'histoire a tout simplement été effacée ici", estime Moshe Goodman du groupe archéologique de droite Shomrim Al HaNetzach.

Cette année, le Conseil régional de Binyamin prévoit d'intensifier sa campagne en faveur du site, notamment en organisant trois jours de manifestations cette semaine. Le conseil espère que les projets du parti du Sionisme religieux visant à transférer certains aspects de la vie civile israélienne en Cisjordanie aux ministères concernés, pourraient l'aider dans sa lutte pour la préservation du site en le plaçant sous la tutelle de l'Autorité israélienne des antiquités.