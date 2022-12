Exclusif : "La vision de Smotrich sera étroite, et c'est dangereux", disent les responsables de la défense à i24NEWS

"Ceux qui ne sont pas d'accord seront invités à quitter les rangs" (Betsalel Smotrich)

S'adressant à i24NEWS, de hauts responsables de l'establishment de la défense ont exprimé la crainte que le politicien d'extrême droite Betsalel Smotrich, qui est l'un des principaux alliés du Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou dans son gouvernement de coalition, prenne des décisions qui ne profitent qu'aux Juifs et non aux Palestiniens - ce qui pourrait enflammer la région.

"Betsalel Smotrich ne se contente pas d'insister pour contrôler l'administration civile et la coordination des activités gouvernementales en Cisjordanie. Ses déclarations ne resteront pas des promesses électorales, et le résultat frappera au cœur du conflit israélo-palestinien et causera de graves dommages stratégiques à la sécurité d'Israël", s'inquiètent les responsables de la sécurité lors d'une conversation avec i24NEWS avant l'entrée du chef du parti du Sionisme religieux au gouvernement, avec des pouvoirs étendus au ministère de la défense.

Ces dernières semaines, les médias ont fait état de "préoccupations" parmi les hauts responsables de l'establishment de la défense. La vérité est que le mot "inquiétude" ne traduit pas pleinement le sentiment des professionnels de la défense. Des professionnels qui, ces dernières années, ont été occupés à essayer de calmer la zone et de stabiliser les relations entre Israël et les Palestiniens. "Gérer le conflit", disent-ils, en l'absence d'un processus de paix. Et ils sont inquiets, très inquiets.

"Tout le monde est en faveur de l'amélioration des infrastructures en Cisjordanie. Cela sert toutes les parties. Lorsqu'une route ou une infrastructure Internet est améliorée, les Palestiniens et les Juifs en bénéficient. Le problème sera lorsque Smotrich prendra une décision qui ne favorisera qu'une partie, par exemple en réglementant les nouvelles implantations."

"Le nouveau gouvernement voudra apporter des résultats rapides à ses électeurs, et dès qu'il favorisera uniquement un camp, il marchera sur les intérêts de l'autre. Les perspectives du ministre de la Défense sont généralement très larges. C'est lui qui doit avoir une vue d'ensemble. La perspective de Smotrich sera très étroite et c'est dangereux."

Les responsables de la sécurité qui ont parlé à i24NEWS ont déclaré qu'ils n'étaient pas seulement préoccupés par les décisions "inégales", comme ils les définissent, mais aussi par la mise en œuvre de décisions que, jusqu'à présent, le système a évité d'appliquer parce que toutes les prévisions indiquaient qu'elles mettraient le feu à la région.

"Prenons par exemple la dette de la facture d'électricité palestinienne. Elle existe, et les Palestiniens sont censés la rembourser, mais jusqu'à présent nous avons été très souples sur le sujet car nous savons que si nous exerçons trop de pression cela entraînera des problèmes. Smotrich pourrait venir et dire : "C'est l'argent de l'État d'Israël, il faut le récupérer maintenant". C'est très dangereux."

"Il en va de même, par exemple, pour les décisions de la Haute Cour de justice, comme l'évacuation d'un champ de tir dans la région d'Hébron. Oui, la Haute Cour a décidé qu'un groupe de Bédouins situé à cet endroit devait être évacué, mais pour l'instant, l'opinion professionnelle dominante est qu'une évacuation enflammerait le secteur."

En 2022, 160 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, (contre un seul dans la bande de Gaza). Les responsables de la sécurité qui se sont entretenus avec i24NEWS sont convaincus que si les zones palestiniennes ne s'enflamment pas, ce n'est pas parce que le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas restreint les activistes, mais parce que les "outils civils" (tels qu'une grande quantité de permis de travail), combinés à de larges contre-mesures, fonctionnent. Par conséquent, la population palestinienne a beaucoup à perdre si elle se soulève. "C'est pourquoi seuls les petits groupes extrêmes comme la Fosse aux lions descendent dans la rue".

AP Photo/ Maya Alleruzzo Des Juifs visitent le Mont du Temple le jour de Roch Hachana, le 25 septembre 2022

"Nous devons nous assurer que la zone reste calme", a déclaré un haut fonctionnaire. "Par conséquent, le ministre désigné de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ferait bien de s'abstenir de monter sur le Mont du Temple. Et s'il y monte, notre recommandation serait sans équivoque : attendre la fin du mois (sacré musulman) du Ramadan."

Une autre inquiétude exprimée par l'establishment sécuritaire est que Ben-Gvir, le président du parti d'extrême droite Force juive, change les conditions des prisonniers palestiniens en Israël.

"Une détérioration des conditions, même une réduction d'une minute du temps passé dans la cour d'exercice, pourrait entraîner une vague d'attaques."

Photo by Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben-Gvir et Betsalel Smotrich à la Knesset

Ces responsables de l'establishment de la sécurité, ainsi que des responsables politiques de haut rang qui se sont entretenus avec i24NEWS, ont exprimé leur profonde inquiétude quant au fait qu'Israël ne figure pas en tête de la liste des priorités du gouvernement américain. "Il y a de nombreux signes à cela", comme par exemple, la Cour internationale de justice des Nations unies (CIJ) disent-ils. Les Américains n'ont pas vraiment fait d'effort pour nous - et ils savent le faire quand ils le veulent. Ajoutez à cela l'enquête sur (la mort de la journaliste) Shirin Abu Akleh et l'insistance à ouvrir le passage Allenby à tout prix. Rien n'est le fruit du hasard".

"L'État d'Israël est un pays démocratique qui a une armée qui assure sa sécurité et non une armée qui possède un pays. Dans une démocratie réformée, les hauts fonctionnaires anonymes ne sont pas censés interférer dans le processus démocratique par le biais des médias. Nous agirons de manière responsable, et tous ceux qui le souhaitent auront la possibilité d'exprimer leur position dans les salles de discussion, de manière digne et posée, à condition qu'en fin de compte, les décisions au niveau politique soient prises et qu'elles soient exécutées par les différents organes, et que ceux qui ne sont pas d'accord soient invités à quitter les rangs et à se présenter aux prochaines élections", a déclaré Betsalel Smotrich à i24NEWS en réponse à ces commentaires.

JAAFAR ASHTIYEH / AFP Vue de l'implantation israélienne israélienne d'Ariel

"Il est difficile de croire qu'il y a quelqu'un dans l'establishment de la sécurité qui pense que céder aux menaces et au terrorisme et plus encore contre un ministre de l'État d'Israël améliorera la situation sécuritaire. Nous ne sommes pas surpris qu'une telle personne n'ait pas été interviewée en public, sinon il serait bon de l'inviter à vérifier si quelqu'un au sein du système soutient la capitulation face au terrorisme. M. Ben-Gvir est monté et continuera à monter sur le Mont du Temple. Et si quelqu'un profère des menaces à cet égard, il doit être arrêté immédiatement", a quant à lui répondu le parti Force juive.