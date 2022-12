Analyse - Le nouveau gouvernement Netanyahou repose-t-il sur une contradiction idéologique ?

Benjamin Netanyahou et ses partenaires de la future coalition... Moins de cohérence idéologique qu'il n'y paraît

Benjamin Netanyahou s’apprête, pour la sixième fois, à prendre la tête du gouvernement israélien, mais ce nouveau succès personnel et politique aura été quelque peu terni par la surprenante lenteur avec laquelle sont menées les négociations sur les accords de coalition entre son parti, le Likoud, et ses alliés naturels, les formations nationalistes religieuses ou orthodoxes. Surprenante car ce « bloc » avait su, pendant la campagne électorale, faire preuve d’une discipline interne et d’une cohérence idéologique qui contrastaient fortement avec l’hétérogénéité et le manque de cohésion de l’ensemble politique laborieusement constitué par les partis composant la coalition gouvernementale sortante.

Car le Likoud et ses alliés partageaient une série de valeurs et d’objectifs communs, assez similaires à ceux que les droites occidentales cherchent à promouvoir ou à réaliser : valorisation d’une identité collective – en l’occurrence l’identité juive - qui serait menacée par les étrangers présents sur le sol national ou, peut-être davantage encore, par une gauche perçue comme cosmopolite et détachée des préoccupations quotidiennes des citoyens ; mise en exergue des inquiétudes sécuritaires de nombreux électeurs ; méfiance envers les élites traditionnelles, journalistiques et judicaires notamment, accusées d’entretenir des intérêts particuliers et minoritaires.

Or, si Benjamin Netanyahou, le leader incontesté du bloc constitué par le Likoud et les différentes formations religieuses, s’est exprimé à de nombreuses reprises d’une manière qui pourrait témoigner d’une adhésion à ces principes, il n’est pas certain qu’ils constituent le véritable socle idéologique du prochain premier ministre.

Objectif : la puissance de l'Etat juif

Dans sa recension de l’autobiographie récemment parue de Netanyahou (Bibi : My Story, pour la version en langue anglaise, Bibi, Sipour Hayai, en hébreu), recension publiée dans l’hebdomadaire proche de la droite religieuse « Makor Rishon », l’historien des idées Micah Goodman élabore une nécessaire clarification du système de valeurs et de conceptions qui a toujours sous-tendu, avec plus ou moins de bonheur et de cohérence, l’action politique du président du Likoud. Pour Benjamin Netanyahou, rappelle Goodman, l’essentiel est la puissance de l’Etat juif : puissance à la fois diplomatique, militaire et économique, conçue et valorisée comme la condition même de la survie du peuple juif, sans laquelle sa pérennité, dans un environnement dont l’Histoire a apporté maintes fois la preuve de son hostilité, serait remise en cause. Dans cette perspective, la question de la localisation et de l’étendue des territoires placés sous le contrôle de l’Etat juif revêt une signification bien plus sécuritaire que religieuse.

D’où la compréhension dont fait preuve Netanyahou à l’égard de « l’option ougandaise » un temps défendue par le fondateur du sionisme politique Théodor Herzl, d’où également sa relative ouverture à l’idée de concessions territoriales limitées. Tant que la survie du peuple juif est assurée, tant que l’Etat, dont la raison d’être est de garantir la pérennité de cette survie, peut se donner les moyens d’une véritable puissance, une certaine souplesse est concevable lorsqu’il s’agit d’aborder la question des surfaces territoriales placées sous son contrôle. Conception très éloignée de l’idéologie messianiste de certains courants du sionisme religieux devenus pourtant des alliés parmi les plus proches du Likoud.

La prépondérance du principe étatique, l’importance accordée à la puissance et au retentissement de l’Etat juif, font de Benjamin Netanyahou un héritier idéologique fidèle des pères fondateurs de la droite sioniste, au premier rang desquels Vladimir Jabotinsky. Il ne serait pas inutile de rappeler que, si les partisans de ce courant se sont opposés avec une si grande virulence à la domination du sionisme socialiste dans le Yishuv pré-étatique, puis dans l’Etat d’Israël de ses trois premières décennies, c’était avant tout car ils considéraient que l’aspiration à un Etat juif solidement ancré sur sa base territoriale et bénéficiant de tous les moyens nécessaires à sa puissance, et donc à sa survie, ne devait s’encombrer d’aucune autre considération idéologique. De leur point de vue, prétendre aspirer à l’établissement d’un foyer national juif tout en tentant d’y réaliser les principes du socialisme, ou de toute autre idéologie, ne pouvait que diluer la pureté étatique du projet sioniste, et, en définitive, l’affaiblir.

Vers une autre hégémonie idéologique ?

Incontestablement, Benjamin Netanyahou s’inscrit dans cette tradition politique, celle d’un sionisme pour lequel l’objectif est avant tout la puissance de l’Etat juif, et qui de ce fait tolère mal l’interférence d’autres conceptions. Mais, depuis les temps où Jabotinsky et ses partisans, parmi lesquels l’historien Benzion Netanyahou, père de Benjamin, menaient une lutte idéologique sans compromis contre les sionistes-socialistes, d’autres courants se sont peu à peu imposés.

L’hégémonie travailliste n’est plus qu’un lointain souvenir et, progressivement, les diverses expressions du conservatisme religieux ont gagné de l’ampleur. Qu’ils soient issus de l’orthodoxie non sioniste ou du nationalisme religieux, ces courants délaissent de plus en plus leurs statuts de secteurs minoritaires, pour prétendre peser sur la société israélienne dans son ensemble. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre certaines des exigences formulées par les formations qui les représentent dans le cadre des négociations de coalition menées au cours de ces dernières semaines.

Or ces exigences ont été la plupart du temps satisfaites par Benyamin Netanyahu et les négociateurs de son parti. Attitude pour le moins paradoxale pour le sioniste « jabotinskien » qu’a toujours été l’actuel président du Likoud. Car si, en bons défenseurs du sionisme de la puissance étatique, les prédécesseurs de Netanyahu à la tête de la droite sioniste et israélienne s’opposaient avec virulence au sionisme socialiste, il aurait été logique que leur héritier le plus brillant et le plus influent s’oppose avec ferveur aux courants qui ont succédé au travaillisme comme prétendants à l’hégémonie culturelle et idéologique. Tout comme l’avait été le socialisme, le conservatisme religieux ne peut-il pas être considéré, si l’on se situe dans la filiation des fondateurs de la droite sioniste, comme un système de valeur risquant d’altérer l’objectif suprême qu’est la puissance de l’Etat juif, voire de lui porter atteinte ?