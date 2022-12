Le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou annoncé mercredi

Benjamin Netanyahou téléphonera au président Isaac Herzog pour lui annoncer la formation d'un gouvernement

La date limite pour former un gouvernement arrive à échéance ce mercredi à minuit. Benjamin Netanyahou devrait donc déclarer au cours de la journée qu'il est en mesure de former un gouvernement. Le chef du Likoud a néanmoins toujours la possibilité de demander un délai supplémentaire de quatre jours pour finaliser sa coalition, mais il semble peu probable qu'il le fasse.

Selon le radiodiffuseur public Kan, Benjamin Netanyahou téléphonera au président Isaac Herzog pour lui annoncer la formation d'un gouvernement. Il doit également avertir le nouveau président de la Knesset, Yariv Levin, le numéro deux du Likoud, élu président du Parlement la semaine dernière, afin de faciliter l'approbation rapide de plusieurs projets de loi initiés par les alliés de Benjamin Netanyahou. Yariv Levin informera à son tour la Knesset, après quoi Benjamin Netanyahou aura sept jours pour organiser la prestation de serment du gouvernement.

AFP Yariv Levin

Toutefois, la Knesset ne se réunira pas avant lundi prochain, suspendant toute activité législative jusqu'à cette date. Ce délai signifie que M. Netanyahou et ses partenaires auront jusqu'au 2 janvier pour prêter serment au gouvernement, ce qui leur donnera plus de temps pour faire passer leurs projets de loi.

Yaïr Lapid, qui sera dans l’opposition au sein de la nouvelle Knesset, a fait savoir que l'opposition entrante était limitée dans ces actions pour s'opposer aux projets de loi, notant que le bloc de Netanyahou contrôle désormais la Knesset après l'élection de Levin à la présidence.

Abir Sultan/Pool Photo via AP Le leader du Likoud Benjamin Netanyahou et le chef de Force juive Itamar Ben Gvir

Un projet de loi vise à donner des pouvoirs étendus sur la police au futur ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Un second, qui modifierait les lois fondamentales d'Israël, permettrait à Betsalel Smotrich d'être nommé ministre chargé des implantations de Cisjordanie et à Aryeh Deri de devenir ministre de l'intérieur et de la Santé malgré sa condamnation pour fraude fiscale.