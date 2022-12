Israël : des milliers de personnes manifestent à Haïfa contre le nouveau gouvernement

Les manifestants ont qualifié l'inclusion de députés condamnés et d'éléments d'extrême droite de "coup d'État"

Un millier de personnes ont manifesté samedi soir à Haïfa pour protester contre le nouveau gouvernement, qualifiant l'inclusion de députés condamnés et d'éléments d'extrême droite comme un "coup d'État". Parmi les participants, figurait l'ancien ministre de la Défense Moshe Ya'alon. Le rassemblement était organisé par le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël, qui a appelé à une protestation publique contre le gouvernement émergent, accusant la nouvelle coalition de vouloir porter atteinte au caractère démocratique du pays.

Netanyahou a mené un bloc de partis de droite, religieux et ultra-orthodoxes à la victoire lors des élections du 1er novembre et a depuis négocié une coalition pour former un gouvernement. Parmi les lois controversées exigées par ses partenaires figure l'octroi d'un contrôle étendu sur la police au nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, du parti d'extrême droite Otzma Yehudit, qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine.

En outre, une loi interdisant aux personnes purgeant une peine de prison d'occuper un poste ministériel doit être modifiée pour permettre au chef du parti Shas, Aryeh Deri, de prendre la tête du ministère de l'Intérieur, malgré la condamnation avec sursis dont il a fait l'objet plus tôt cette année.

"Nous devons empêcher l'autorisation pour le criminel condamné Deri d'être membre du gouvernement et la transformation de la police en milice politique par le criminel Ben Gvir, le tout sous les auspices de l'accusé Netanyahou qui détruit la démocratie pour échapper à la justice", a déclaré le Mouvement pour un gouvernement de qualité dans un communiqué avant le rassemblement.

Le gouvernement à venir doit être combattu par le public car il "autorise la criminalité et piétine les fondements de la démocratie", indique le communiqué, qui appelle le public à élever "une voix claire contre le coup d'État qui nous menace tous." Ya'alon a averti que le gouvernement de Netanyahou perdra sa "légitimité morale" et fera d'Israël un "paria" dans la communauté internationale", ce qui entraînera sa chute rapide "mais pas avant d'avoir causé des dommages économiques, sécuritaires et moraux."

Netanyahou a officiellement déclaré mercredi qu'il avait formé un gouvernement, qu'il doit faire prêter serment à la Knesset d'ici le 2 janvier.