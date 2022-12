Israël : le Likoud accepte la requête de Betsalel Smotrich de ne pas adhérer au traité mondial sur la violence domestique

Betsalel Smotrich estime que la Convention mettrait en danger la politique migratoire d'Israël

Benjamin Netanyahou aurait accepté la requête du Sionisme religieux de ne pas ratifier la Convention d'Istanbul, un traité international destiné à lutter contre la violence à l'égard des femmes, selon des informations relayées dimanche. La préoccupation du parti d'extrême droite concernerait la clause du traité stipulant que les pays signataires s'engagent à accueillir des victimes sur leur territoire, ce qui d'après Betsalel Smotrich mettrait en danger la politique migratoire d'Israël.

La Convention d'Istanbul, du nom de la ville où elle a été ouverte aux signatures en 2011, vise à protéger les femmes contre les abus domestiques et autres violences. Signée par 45 pays et l'Union européenne, elle oblige les gouvernements à adopter une législation réprimant la violence domestique et les abus similaires, ainsi que le viol conjugal et les mutilations génitales féminines.

Il est devenu une cible pour certains conservateurs du monde entier qui soutiennent que l'accord constitue une menace pour les "familles traditionnelles". Certains critiques affirment en outre que le traité promeut les valeurs LGBT en utilisant des catégories telles que le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité de genre.

L'Association des centres d'aide pour les victimes de viol en Israël a dénoncé cette clause de l'accord de coalition avec le Sionisme religieux, affirmant que "le fait que le nouveau Premier ministre soit prêt à abandonner les femmes à la torture psychologique et à la violence incessante est inconcevable".

Dimanche, c'est une autre clause de l'accord de coalition entre Benjamin Netanyahou et le parti de Betsalel Smotrich qui a fait parler d'elle. Selon celle-ci, le prochain gouvernement s'engagerait à faire voter une loi dépénalisant le refus d'un entrepreneur d'offrir un service en raison de ses convictions religieuses. Dans cette logique, un hôtelier pourrait notamment refuser de louer l'une de ses chambres à un couple gay si cela va à l'encontre de ses convictions. La députée du Sionsime religieux Orit Strock a déclenché un tollé le même jour en affirmant à la radio israélienne que "tant qu'il y avait suffisamment d'autres médecins pouvant fournir un service, il était interdit de forcer un médecin religieux à administrer un traitement qui contredit sa position religieuse"