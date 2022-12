Israël : le Likoud signe les accords avec ses partenaires de coalition avant la présentation du gouvernement

La finalisation de ces accords intervient au terme de semaines de discussions ardues et de polémiques toujours plus vives à propos de leur contenu

Le Likoud a annoncé ce mercredi la signature d'accords de coalition avec les partis du Sionisme religieux, Judaïsme unifié de la Torah et Noam, alors que la présentation du prochain gouvernement de Benjamin Netanyahou est attendue jeudi matin au Parlement israélien. La finalisation de ces accords intervient au terme de semaines de discussions ardues et de polémiques toujours plus vives à propos de leur contenu.

La clause des accords passés avec le Sionisme religieux, concernant un projet de loi visant à réformer la loi sur la discrimination, a notamment suscité une levée de boucliers de la part des partis d'opposition, de nombreux acteurs économiques et d'une grande partie de l'opinion publique. Les prises de position du leader du parti Noam, Avi Maoz, ouvertement anti-LGBT suscitent elles aussi de nombreuses inquiétudes.

Tandis qu'un différend concernant une réforme sur les téléphones portables entre les deux formations composant le parti représentant la communauté ashkénaze ultraorthodoxe, menaçait de faire dérailler les négociations, le leader de Degel HaTorah, le député Moshe Gafni, est finalement parvenu à un accord avec le président d'Agoudat Yisrael, Yitzhak Goldknopf.

Conformément à l'accord de coalition signé avec le Likoud, Yitzhak Goldknpof recevra le portefeuille de la Construction et du Logement, tandis que Moshe Gafni présidera le comité parlementaire des finances. Au parti Degel HaTorah reviendront également le poste de vice-ministre du Développement et des Transports, la présidence du comité de l'intérieur de la Knesset ainsi que celle du comité des enquêtes publiques. Le parti Agoudat Israel prendra le portefeuille de Jérusalem et du Patrimoine, ainsi que la présidence du Comité du travail et de la protection sociale.