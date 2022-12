Israël : la Knesset adopte la loi accordant à Ben Gvir un pouvoir sans précédent sur la police

La loi ancre la subordination de la police au gouvernement, ainsi que le pouvoir du ministre de la Sécurité nationale à définir les principes généraux

Le Parlement israélien a adopté mercredi le projet de loi du prochain ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui lui donnera un contrôle sans précédent sur la police israélienne. Les débats se sont déroulés toute la nuit, et le vote final a commencé à 10h00 avec un certain nombre de réserves émises par la future opposition. Le texte a finalement été adopté avec 61 voix pour et 55 contre. Ce texte est la dernière des quatre propositions de loi que la coalition a commencé à faire passer à la Knesset il y a environ trois semaines, dans le but de former le gouvernement qui sera présenté à la Knesset jeudi à 11 heures.

Olivier Fitoussi/Flash90 Benjamin Netanyahou et Itamar Ben Gvir à la Knesset, le parlement israélien, le 28 décembre 2022.

La loi votée ancre la subordination de la police israélienne au gouvernement, ainsi que le pouvoir du ministre de la Sécurité nationale à définir la politique et les principes généraux de celle-ci. Elle permet également au ministre de définir la politique en matière d'enquêtes, après avoir consulté le procureur général, le commissaire de police et les agents chargés des investigations. L'adoption du texte avait été une condition sine qua none posée par Itamar Ben Gvir pour rejoindre le gouvernement de Netanyahou. "Nous avons fait l'histoire", a déclaré Ben Gvir immédiatement après l'adoption de la loi, promettant qu'elle permettra une "police forte".

Deux autres lois constituant des amendements à la Loi fondamentale, connues sous le nom de "loi Deri" et "loi Smotrich", ont été adoptées mardi matin par un vote de 63 à 55 après de nouvelles tentatives d'obstruction de la future opposition.

L'intention de la "loi Deri" est de permettre au président du Shas, Arieh Deri, d'être nommé ministre, malgré sa condamnation en janvier pour des délits fiscaux et la peine de prison avec sursis qui lui a été infligée. La "loi Smotrich" est une autre disposition qui permet de créer un poste de ministre au sein d'un ministère. Elle permettra au président du parti Sionisme religieux, Betzalel Smotrich, d'occuper un poste de ministre au sein du ministère de la Défense et de prendre en charge les questions civiles en Cisjordanie, notamment la coordination des activités gouvernementales dans les territoires et l'administration civile.

À la fin du vote de mercredi, Yariv Levin a démissionné de la présidence de la Knesset afin de pouvoir occuper le poste de ministre de la Justice qui lui est destiné. La démission de Levin prendra effet jeudi matin, avant la séance plénière de ratification du nouveau gouvernement, qui débutera à 11h00.