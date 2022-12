La prestation de serment de la nouvelle coalition aura lieu jeudi

Benjamin Netanyahou, détenteur du record de longévité à la tête du pays (de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021), doit présenter jeudi matin son cabinet à la Knesset, mettant fin ainsi à 18 mois d'une coalition hétéroclite (gauche, centre, droite, députés arabes) menée par Naftali Bennett puis par Yaïr Lapid.

Un jour avant la prestation de serment du gouvernement, le nouveau Premier ministre a publié les principes directeurs et le programme général de sa nouvelle coalition, promettant des constructions dans tout le pays, y compris en Cisjordanie, ainsi que des mesures visant à "rétablir l'équilibre" entre le Parlement, le gouvernement et le pouvoir judiciaire. Parmi les différentes clauses figurent des promesses de renforcer l'identité et l'héritage juifs d'Israël tout en respectant les autres traditions religieuses, de maintenir le statu quo entre la religion et l'État, de lutter contre la criminalité dans la communauté arabe, de baisser les prix et d'améliorer les transports publics.