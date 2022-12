Israël : Betsalel Smotrich, le ministre redouté

Sept ans après son entrée à la Knesset, Smotrich est sur le point de devenir l’un des ministres phares du gouvernement

"Je suis un fier homophobe". Ainsi se présente Betsalel Smotrich. Personnage controversé s’il en est, mais aussi totalement assumé dans le paysage politique israélien. Figure incontournable de la coalition, Smotrich, avocat, 42 ans, chef du Parti sioniste religieux, ne manque ni d'ambition, ni de culot. Et il ne compte pas rester dans l'ombre de Benjamin Netanyahou, comme l’ont prouvé les négociations houleuses des dernières semaines sur ses futures fonctions. Intelligent, efficace et exigeant, Betsalel Smotrich est considéré comme le meilleur ministre des Transports qu’Israël ait connu. Mais aujourd'hui, ses théories radicales sur les questions sécuritaires et sociétales inquiètent une grande partie de la société israélienne.

Né à Haspin, dans une implantation du plateau du Golan, Betsalel Smotrich a grandi dans la localité de Beit El en Cisjordanie. Son père était un rabbin orthodoxe, et Smotrich reçoit une éducation religieuse. Pendant son court service dans l'armée israélienne, il est secrétaire à la division des opérations de l'état-major général. Titulaire d’une licence en droit de l'établissement supérieur d'Ono, il commence un master en droit public et international à l'Université hébraïque de Jérusalem, qu’il n’achève pas. Marié à Revital, avec qui il a sept enfants, il vit à l'extérieur de l'implantation de Kedumim en Cisjordanie.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Le chef du parti sioniste religieux, Bezalel Smotrich, à la Knesset, à Jérusalem

Activiste et fervent défenseur de l'Etat juif, Betsalel Smotrich est arrêté lors de manifestations contre le plan de désengagement en 2005 et détenu en prison pendant trois semaines sans être mis en examen. En 2006, il participe à l'organisation de la "Beast Parade" dans le cadre de manifestations contre la gay pride à Jérusalem, un choix qu’il dira plus tard « regretter ». Il est également le cofondateur de Regavim, une organisation qui surveille et poursuit en justice toutes les constructions lancées par les Palestiniens, les Bédouins et autres Arabes en Israël et en Cisjordanie, sans permis israélien.

"Imposer la souveraineté juive sur toute la Terre biblique d’Israël"

Smotrich a joué un rôle clé dans des lois encourageant l'annexion de la Cisjordanie ou dans la lutte contre le mouvement BDS. Il plaide pour que la Torah devienne source de droit.

En juin 2019, Smotrich a fait campagne pour obtenir le ministère de la Justice, déclarant qu'il souhaitait ce portefeuille pour "restaurer le système judiciaire" de la Torah. Benjamin Netanyahou, premier ministre, avait alors pris publiquement ses distances avec lui et nommé en réaction le député Amir Ohana, ouvertement gay, à ce poste.

Sept ans après son entrée à la Knesset, Smotrich est sur le point de devenir l’un des ministres phares du gouvernement le plus radical jamais connu par le pays.