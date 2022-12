Israël: le gouvernement Netanyahou va prêter serment devant la Knesset

Le vainqueur des législatives du 1er novembre va présenter à partir de 11 heures son équipe ministérielle aux députés

Après un et an demi dans l'opposition, Benjamin Netanyahou va revenir jeudi officiellement au pouvoir à la tête d'un gouvernement qu'il aura mis presque deux mois à former. Vainqueur des législatives du 1er novembre, il doit présenter à partir de 11 heures son équipe ministérielle aux députés. Il devrait par la suite obtenir la confiance de la Knesset, où il dispose de la majorité des sièges avec ses alliés.

Depuis ce scrutin, Benjamin Netanyahou a mené des pourparlers avec des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite, incluant "Sionisme religieux" de Bezalel Smotrich et "Force juive" d'Itamar Ben Gvir. Les deux hommes seront respectivement en charge des implantations en Cisjordanie et de la police israélienne.

Avant l'entrée en fonction de l'équipe Netanyahou, les partis de la majorité ont voté des lois permettant au chef de la formation orthodoxe Shass de siéger au gouvernement malgré une condamnation pour fraude et d'étendre les pouvoirs de M. Ben Gvir à la tête de la police.

La procureure générale, Gali Baharav-Miara, a mis en garde contre des réformes visant à réduire le pouvoir des juges et d'une "politisation des forces de l'ordre" qui "porterait un coup sérieux aux principes les plus fondamentaux de l'État de droit". Et le chef d'état-major de l'armée Aviv Kochavi s'est dit inquiet de la création d'un second poste de ministre, celui de M. Smotrich, au sein même de la Défense pour superviser la gestion civile de la Cisjordanie.

Amos Ben Gershom / GPO Le Premier ministre Yair Lapid informe le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou sur l'Iran et l'accord nucléaire émergent, le 29 août 2022.

Âgé de 73 ans, le chef du Likoud avait dû quitter son poste de Premier ministre en juin 2021, après la formation d'une coalition hétéroclite conduite par Yaïr Lapid et Naftali Bennett. Pour son retour aux affaires, il participera dans la journée à un briefing de transition avec le Premier ministre sortant Yaïr Lapid. Mais il n'y aura pas de cérémonie de passation de pouvoir, les deux hommes, dont les relations sont fraîches, n'ayant pas insisté pour qu'elle ait lieu.