Benjamin Netanyahou, nouveau Premier ministre israélien et seul "décideur"

George W. Bush a été le premier à inventer ce mot. Vingt ans plus tard, le nouveau Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'a pratiquement adopté : il sera le "décideur". C'est l'engagement de Benjamin Netanyahou, à la télévision et sur Facebook, envers ses partenaires indisciplinés et ses opposants en colère. Les politiciens d'extrême droite peuvent dire ce qu'ils veulent. Les accords de coalition diront ce qu'ils veulent. En fin de compte, c'est lui et lui seul, l'ancien et futur Premier ministre israélien, qui décidera.

Et c'est, bien sûr, la question centrale qui occupe les Israéliens et les nombreuses personnes à l'étranger, despersonnes qui aiment ce pays et d'autres qui le détestent. Jusqu'où ira la droite de ce nouveau gouvernement ? Le futur ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir deviendra-t-il le "décideur" ? Ou Netanyahou ?

La peur et la colère suscitées par le nouveau gouvernement dans de nombreux secteurs de la société israélienne sont telles que les idées reçues se sont déjà figées : Ben-Gvir (ainsi que les leaders d'extrême-droite Bezalel Smotrich et Avi Maoz) est aux commandes. L'influence de Netanyahou dans les médias est sans importance. Le pouvoir dans cette constellation politique est entre les mains de l'extrême droite. La pensée apocalyptique interprète mal les incitations telles qu'elles se présentent. Politiquement, Netanyahou doit s'inquiéter à la fois de ses partenaires de coalition et d'une rébellion potentielle au sein de son parti, le Likoud. Cette rébellion potentielle pourrait être déclenchée par des raisons sans rapport avec le pouvoir et l'ego.

Mais les rebelles potentiels du Likoud pourraient exploiter l'extrémisme du gouvernement comme un outil politique pour s'offrir une légitimité forte. Netanyahou a donc un intérêt politique à ne pas leur donner cet outil.

Dans un cadre plus large, Netanyahou a également intérêt à ne pas se heurter au secteur israélien de la haute technologie, aux autorités locales, aux capitales étrangères et à l'opinion publique israélienne dominante. Se battre contre de larges pans de la société et de l'économie israéliennes rend plus difficile pour Netanyahou la mise en œuvre de politiques dans les domaines qui lui tiennent à cœur (comme la normalisation avec l'Arabie saoudite) et le soutien politique à moyen (ou long) terme. Bien qu'il soit toujours concentré sur la politique au jour le jour, Netanyahou a l'ambition de laisser un héritage. Il a besoin d'être un "décideur".

Olivier Fitoussi/Flash90 Benjamin Netanyahou et Itamar Ben Gvir à la Knesset, le parlement israélien, le 28 décembre 2022.

Même les incitations de Ben-Gvir, en l'état actuel, semblent plus modérées. Si Ben-Gvir veut continuer à élargir sa base politique et un jour briguer le poste de Premier ministre, il n'a pas le choix. Pas complètement modérer : la marque de Ben-Gvir est construite sur son identité politique de droite dure et son passé de disciple du rabbin d'extrême droite Meir Kahane. Mais il est modéré dans une certaine mesure, en tant qu'homme politique ayant la possibilité d'essayer de prendre la tête de la droite israélienne au sens large.

Avec cela, la mise en garde cruciale : que se passe-t-il en cas de crise ? Que se passe-t-il si et quand Israël traverse un autre de ses nombreux épisodes d'escalade sécuritaire ? Que se passera-t-il si les années à venir voient une suite aux événements de mai 2021 (y compris des émeutes dans des villes mixtes juives-arabes) ? Ou une intifada en Cisjordanie qui déborde sur Israël même ? Les incitations changent.

En cas de crise ou d'escalade, Ben-Gvir pourrait gagner du soutien non pas en modérant mais en allant à l'extrême, en profitant de la passion du public (et en l'enflammant). En se présentant aux manifestations et aux scènes d'attaques avec un message d'extrême-droite qui est crédible en raison de la marque et du passé de Ben-Gvir.

Une escalade sécuritaire pourrait également modifier les motivations de Netanyahou. Lui aussi aurait une motivation politique pour suivre et consolider sa base politique de droite, et faire concurrence à Ben-Gvir. Quoi qu'il en soit, le mandat immédiat pourrait présenter moins de danger pour leurs priorités que ne le craignent les opposants du nouveau gouvernement. Mais cela peut dépendre de l'imprévisible : éviter une crise sécuritaire qui modifie les incitations et redistribue les cartes politiques d'Israël. Netanyahou peut être le "décideur", à moins que les événements ne décident pour lui.