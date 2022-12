Israël: Itamar Ben-Gvir, le ministre controversé

Itamar Ben-Gvir fait peur et ni Washington, ni la diaspora juive ni l’opposition israélienne ne se privent de le faire savoir

Le nom d'Itamar Ben-Gvir, nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, ne laisse personne indifférent, et rarement un homme politique israélien aura déchaîné autant de passion et d'inquiétude. C'est en substance le message qu’a tenu à transmettre le président Herzog au député d’extrême droite, en le convoquant pour un entretien privé à la veille de la présentation du nouveau gouvernement. Isaac Herzog l'a ainsi mis en garde contre toute dérive raciste ou discriminatoire, et l'a appelé à agir pour le bien de tous les citoyens israéliens sans exception.

Et pour cause : le nouvel homme fort du gouvernement, leader du parti d'extrême droite Force juive, a promis de ne pas faire dans la dentelle. Partisan de la ligne la plus dure face au terrorisme et à la criminalité, il a affirmé à plusieurs reprises son intention d'instaurer la peine de mort pour les terroristes, et de retirer la citoyenneté aux Arabes israéliens qui commettent des attentats. Aucune concession non plus sur le plan religieux : il appelle notamment à la fin du statu quo interdisant aux Juifs de prier sur le mont du Temple, et à ne plus prendre en compte les conversions libérales dans la loi du retour.

Selon ses propres dires, il aurait été inculpé pas moins de 53 fois

Son passé sulfureux, avec lequel il tente désormais de prendre ses distances, en dit beaucoup sur son penchant pour l’action radicale. Né en 1976 à Mevasseret Tsion près de Jérusalem, et élevé dans une famille laïque d'origine irako-kurde, Itamar Ben-Gvir est gagné par un militantisme religieux radical lors de la première Intifada. Il rejoint d'abord un mouvement de jeunesse de droite affilié au Moledet, un parti qui milite pour le transfert des Arabes hors d'Israël, avant de se lier au mouvement de jeunesse encore plus radical du parti Kach, désigné plus tard comme organisation terroriste et interdit par le gouvernement israélien. Fondé par le rabbin Meir Kahane, ce parti affirme que la majorité des Arabes vivant en Israël sont des ennemis des Juifs et de l'Etat lui-même, et prône la création d'un État théocratique juif, où les non-Juifs ne doivent pas disposer du droit de vote. Lors de sa création en 2012, le parti Otzma Yehudit – originellement Otzma LeIsareal - se réclame de l’idéologie du parti Kach de Meir Kahane.

Opposant parmi les plus virulents aux accords d'Oslo, Itamar Ben-Gvir se fait connaître du grand public en 1995, quelques semaines avant l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin, lorsqu'il apparaît à la télévision en brandissant un ornement de capot volé sur la Cadillac qui transporte celui-ci. "Nous avons eu sa voiture, et nous l'aurons lui aussi", menace alors le militant âgé de 19 ans. Il enchaîne ensuite les actions et les déclarations coups de poing, toujours sous la bannière de l'extrême droite, qui lui vaudront des dizaines d'actes d'accusation. Selon ses propres dires, il aurait été inculpé pas moins de 53 fois. Bien que la plupart de ces accusations aient été rejetées par la justice, il n’a pas échappé à une condamnation pour incitation au terrorisme en 2007. Avocat de métier, il est connu pour avoir défendu la cause d'extrémistes juifs. Il n'a pas non plus été autorisé à faire son service militaire.

A la tête de Force juive depuis 2013, Itamar Ben-Gvir, a cherché à assouplir ses positions en vue d'une dédiabolisation et d'une normalisation de son parti à l'aune des dernières élections. Couplée aux dons certains en communication du député érigé en star des médias durant la campagne, cette stratégie a fonctionné et a permis à la liste incluant Force juive et le parti Sionisme religieux de Betsalel Smotrich d’obtenir 14 sièges lors du dernier scrutin législatif, faisant du parti un élément incontournable de la nouvelle coalition. Grâce à des négociations de coalition rondement menées avec Benjamin Netanyahou, Itamar Ben-Gvir a obtenu le portefeuille de super ministre de l'Intérieur qu’il convoitait, incluant des pouvoirs élargis sur la police.

Itamar Ben-Gvir fait peur et ni Washington, ni la diaspora juive ni l’opposition israélienne ne se privent de le faire savoir. Les Etats-Unis avaient ainsi laissé entendre au lendemain des élections qu’ils pourraient boycotter le député d’extrême droite s'il rejoignait le gouvernement de l'Etat hébreu, tandis que certaines figures du gouvernement israélien sortant n’hésitent pas à brandir le spectre d’une nouvelle Intifada provoquée par l’extrémisme de Ben-Gvir. Le Hamas a lui aussi pris les devants et menacé d’une riposte destructrice si le nouveau ministre venait à toucher au statu quo.

Si les partisans d’Itamar Ben-Gvir le perçoivent comme l’homme providentiel capable de lutter efficacement l’insécurité, la majorité des Israéliens – 52% selon un récent sondage – ne pense pas que le nouveau gouvernement sera à même de combattre le terrorisme. Et selon un autre sondage, 60% des jeunes israéliens craignent pour l’avenir de la démocratie avec des personnages comme lui au pouvoir.

C’est peu de dire qu’Itamar Ben-Gvir est attendu au tournant et qu’à peine nommé au gouvernement, il se trouve d’ores et déjà dans une position délicate qui exigera de lui des qualités certaines d’équilibriste. Tout en ayant à cœur de mettre en œuvre la politique pour laquelle il a été élu, il sait qu’il devra également rassurer dans le pays et à l’international, et prouver qu’il est le ministre de tous les citoyens du pays.