Israël : Fin de partie, l'héritage de Yaïr Lapid, par Ariel Schmidberg

Les professionnels qui ont travaillé avec Yaïr Lapid parlent d'un style frais et ouvert, ordonné et professionnel, différent de ses prédécesseurs

Tout dirigeant sait que l'histoire se souviendra de lui et de son œuvre. Peut-être pas comme il le souhaiterait, mais elle s'en souviendra. C'est pourquoi chacun d'eux se préoccupe, à un degré ou à un autre, de la question de l'héritage qu'il laissera. Yaïr Lapid vient d'achever un mandat complexe de six mois à la tête du gouvernement israélien, juste après avoir cumulé pendant un an les fonctions de Premier ministre par intérim et de ministre des Affaires étrangères. Durant cette période, il a donc été tour à tour le maître d'œuvre, la sage-femme, l'adulte responsable et aussi "le réparateur" du gouvernement précédemment dirigé par Naftali Bennett.

Difficile de parler véritablement de "l'héritage Lapid" alors que celui-ci n'est resté que quelques mois à la tête du gouvernement. Ceux qui l'ont côtoyé de près au cours de son mandat retiennent toutefois son style "ouvert et atypique", différent de celui de ses prédécesseurs, et le décrivent comme "ordonné et professionnel". Alors que l'un de ses plus proches collaborateurs l'interrogeait récemment au sujet des traces qu'il laisserait, le dirigeant de Yesh Atid a eu cette réponse intelligente. "Il y a une différence", a-t-il dit, "entre l'héritage et la mythologie. La mythologie dira que j'ai su prendre des décisions calmement, et que je ne me cachais pas derrière mes collaborateurs". "J'espère", a-t-il poursuivi, "que l'histoire retiendra que j'ai su prendre les bonnes décisions - mais pour cela, nous aurons besoin d'un peu plus de recul." Comme l'a souligné Henry Kissinger, le grand dilemme du leadership est que ce n'est que rétrospectivement que nous saurons si les décisions que nous avons prises étaient les bonnes."

EMIL SALMAN/Flash90 Le président américain Joe Biden tient une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre de l'époque, Yair Lapid, à Jérusalem

Dans son premier discours l'année dernière en tant que ministre Affaires étrangères, Yaïr Lapid soulignait qu'Israël était un pays démocratique et libéral. C'était son échelle de valeurs, sa boussole ainsi que celle de son gouvernement quand il a fallu prendre des décisions importantes. Par exemple lorsqu'Israël s'est joint aux condamnations internationales sur des questions qu'il avait auparavant préféré ignorer, et aussi lorsque Lapid et sa coalition ont défendu le système judiciaire et essayé de promouvoir l'ordre et le respect dans les relations entre les différents pouvoirs. Si je demandais au Premier ministre sortant quelles ont été les réalisations les plus remarquables de son court mandat, il en citerait probablement trois : l'opération "Aurore", l'accord sur le gaz avec le Liban et la signature de la déclaration de Jérusalem avec le président américain Joe Biden.

L'opération "Aurore", menée dans la bande de Gaza, a duré moins de 48 heures et a abouti à des résultats impressionnants en termes de dissuasion. Les collaborateurs de Lapid ont déclaré que l'une des réussites de l'opération était précisément sa fin rapide, et racontent que le Premier ministre était tout aussi occupé à mettre fin à la guerre qu'à la gérer, car il savait que le soutien de la communauté internationale serait de courte durée. Résultat : l'opération a été rapide, ciblée et efficace, tandis que les dégâts sur le front intérieur ont été minimes.

Quant à l'accord avec le Liban, Lapid l'a promu vent debout contre l'opposition venue de la Knesset et d'ailleurs. Si, sur le papier, l'agrément signé semble bon, voire très bon, le doute demeure néanmoins pour savoir dans quelle mesure il sera appliqué. Les mots de Kissinger sont là encore pertinents, car ce n'est que rétrospectivement que l'on saura si Israël parviendra à tirer profit des revenus générés par le réservoir de gaz.

La déclaration de Jérusalem, enfin, est sans conteste un succès - Lapid a d'ailleurs veillé à ce que celle-ci soit accrochée dans la salle du cabinet, à côté de deux déclarations américaines précédentes. Il s'agit en effet d'un niveau extraordinairement élevé d'engagement américain envers la sécurité et le renforcement économique d'Israël.

Haim Zach / GPO Le Premier ministre Yair Lapid, le chef des FDI Aviv Kohavi et le secrétaire militaire de Lapid, Avi Gil, sont vus au siège de Tsahal en Cisjordanie, le 4 décembre 2022.

Même s'il s'agit sans aucun doute d'une réussite, le problème est que, depuis que Biden l'a signée, les Américains ont déjà démontré à plusieurs reprises qu'Israël ne figurait plus très haut dans leur liste de priorités. Par exemple, Washington n'a pas fait d'efforts excessifs pour arrêter le cours des sanctions voulues par les Palestiniens devant la Cour pénale internationale, sans compter l'enquête spéciale sur la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh. Même sur la question iranienne, l'administration américaine se contente de déclarations, malheureusement devenues beaucoup moins belliqueuses ces dernières semaines.

Parmi les autres réalisations dont Lapid aimerait qu'on se souvienne, citons aussi le Forum du Néguev, qui s'est déroulé en mai dernier au kibboutz Sde Boker, dans le sud du pays, et qui a réuni les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, des pays signataires des accords d'Abraham et de l'Égypte. Sans oublier le lancement de l'I2U2, lors de la visite de Joe Biden en Israël, une nouvelle organisation internationale regroupant Israël, les États-Unis, l'Inde et les Émirats, pour promouvoir de grands projets économiques au Moyen-Orient.

Juste avant de quitter le bureau du Premier ministre, Yaïr Lapid a écrit un long article pour le magazine Foreign Affairs, déclarant à propos du Forum du Néguev : "Au lieu de nous battre pour la millième fois sur la question palestinienne, nous avons mis en place des groupes de travail qui traitent de l'énergie, de la sécurité régionale, du tourisme, de la santé, de la lutte contre le terrorisme, et bien plus encore (...) Les accords d'Abraham, qui ont précédé la création du forum, ont été signés entre les pays, et les groupes de travail du forum opèrent au sein de chaque pays. Nous avons pu constater immédiatement la force de ce dispositif."

AFP / Jack Guez Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid (L) accueille son homologue bahreïni Abdullatif bin Rashid al-Zayani à Sde Boker, dans le sud d'Israël, le 27 mars 2022, avant le sommet du Néguev.

Procédure des leaders

Seulement, Lapid aimerait qu'on se souvienne de lui autant pour le "comment", que pour le "quoi", c'est-à-dire la façon dont il a su prendre les décisions, et l'ordre qu'il a essayé de créer au sein du bureau du Premier ministre. Il aimerait que le public se souvienne de lui comme d'un chef de gouvernement qui était à la fois un leader et un gestionnaire. "Je pense que chacun de mes collaborateurs savait que, s'il soulevait un problème épineux, nous chercherions pas à le contourner", dit-il. C'était un gestionnaire actif, qui a également remis de l'ordre dans de nombreuses procédures de travail négligées pendant des générations.

L'histoire raconte qu'un jour, Yair Lapid s'est entretenu avec l'un des chefs des organismes de sécurité du pays, qui lui a dit de manière tout à fait décontractée qu'il allait rencontrer le dirigeant d'un pays avec lequel Israël n'avait aucune relation. Le dirigeant de Yesh Atid a alors pris une grande inspiration, et demandé pourquoi on lui donnait cette information de manière désinvolte, et seulement après que la décision de cette entrevue ait été déjà été prise. Inutile de dire que Lapid a été étonné par la réponse du fonctionnaire : "C'est ce que nous faisons toujours". Cette rencontre a conduit les membres du cabinet du Premier ministre à élaborer une procédure clairement ordonnée pour les hauts responsables sécuritaires, qui ont été invités, à partir de là, à demander l'autorisation du Premier ministre pour toutes les réunions futures avec des chefs d'État étrangers. Tel était Lapid le manager.

Le fait qu'en tant que société, nous ayons perdu la capacité de discuter, voilà ce qui empêche véritablement Yair Lapid de dormir

La peur de la désintégration

Ces derniers jours, la Knesset a présenté une série de lois - "loi Deri", "loi Ben Gvir" et "loi Smotrich" - pour permettre la formation du gouvernement conformément aux termes des accords de coalition entre le Likoud et ses partenaires. Des manœuvres qui laissent Lapid inquiet, très inquiet. Le Premier ministre sortant estime que ces lois nuisent à la démocratie sur le long terme, c'est pourquoi il a décidé à la mi-décembre de se joindre aux manifestations des opposants à la nouvelle coalition.

Parmi tous les dangers qui guettent Israël - de l'Iran en passant par le Hezbollah, jusqu'à l'inflation ou les cyberattaques - ce qui inquiète le plus Yair Lapid sont les dommages qui pourraient être causés à la résilience nationale, qu'il a souvent définie comme la source de la sécurité nationale. Il constate qu'un nombre croissant de jeunes ne s'enrôlent pas dans l'armée, et il est particulièrement préoccupé par ce nombre croissant d'Israéliens qui ne s'en soucient plus. C'est ainsi, selon lui, que les pays commencent à s'effondrer. Cela ne se produit pas en un jour, mais c'est un processus qui peut débuter de cette façon. Le fait qu'en tant que société, nous ayons perdu la capacité de discuter, de nous disputer mais de rester amis, que nous nous souciions moins les uns des autres. Voilà ce qui empêche véritablement Yair Lapid de dormir. "Nous sommes plus forts que n'importe lequel de nos ennemis et de loin", a-t-il l'habitude de dire à son entourage, "mais cela ne suffit pas."

Yossi Aloni/Flash90 Le chef du parti sioniste religieux Betsalel Smotrich au siège de campagne du parti après le jour des élections, le 1er novembre 2022.

Un endroit, le jour suivant

Être le dirigeant d'un pays, quel qu'il soit, n'est pas une mince affaire. Encore plus lorsqu'il s'agit d'être le leader d'Israël. Cet énorme défi s'accompagne d'une responsabilité colossale, que seuls quelques personnages dans l'histoire ont été capables d'assumer. Et cela ne devient pas plus facile avec le temps. Même pour Benjamin Netanyahou, qui revient au poste de Premier ministre avec de nombreuses années d'ancienneté et une énorme expérience, la tâche n'est pas plus aisée.

Ce poste s'accompagne également d'une immense solitude. Car, in fine, les décisions sont prises uniquement par le chef. Vous pouvez être entouré d'une multitude de gens, mais en même temps très seul. La vie d'un Premier ministre s'apparente parfois à un sacerdoce.. Lorsqu'il est en voyage d'affaires à l'étranger et qu'à la fin de la journée de travail, son équipe sort pour passer du bon temps dans la ville hôte, le Premier ministre reste à l'hôtel, avec pour seule vue le dos de ses gardes de sécurité. Par conséquent, on peut légitimement supposer que ce que Lapid aimerait faire le lendemain de son départ du bureau du Premier ministre, débarrassé du lourd cordon de sécurité, serait d'emmener sa femme Lehi pour un week-end dans la plus belle ville du monde, Paris, marcher main dans la main sur les Champs-Elysées, profiter de l'hiver, entrer dans un musée et être tranquille, tout simplement.

Qui connaît Yair Lapid sait qu'il a commencé à planifier son retour dans l'"aquarium" du bureau du Premier ministre depuis le premier jour où il y est entré

Le jour suivant

Mais non, très peu pour lui. Car qui connaît Yair Lapid sait qu'il a commencé à planifier son retour dans l'"aquarium" du bureau du Premier ministre depuis le premier jour où il y est entré, lorsqu'il est apparu qu'il n'était pas nécessaire d'être un génie des mathématiques pour comprendre que, malgré toute sa bonne volonté et ses efforts, il n'obtiendrait pas une coalition majoritaire de 61 sièges à la Knesset suivante. Mais pour parvenir à ses fins, Yair Lapid doit maintenant élucider certaines questions en suspens : comment est-il possible que quelqu'un qui se définit comme un manager accompli n'ait pas été capable de rassembler un bloc politique derrière lui ? Comment est-il possible qu'une erreur de calcul politique ait permis au parti Meretz de passer sous le seuil électoral, sans parler du fait que le parti travailliste, le parti qui a fondé l'État, a peiné à entrer à la Knesset.

L'entourage de Lapid estime que le nouveau gouvernement de Netanyahou ne durera pas longtemps. Il ne durera qu'un an et demi, disent-ils même. Ils assurent que Deri et Smotrich sont incapables de travailler ensemble, que Ben-Gvir posera des problèmes à Netanyahou à chaque occasion, et qu'au final, ils se renverseront l'un l'autre.

Tomer Neuberg/Flash90 MK Yair Lapid speaks during a protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu calling on him to quit, at Rabin Square in Tel Aviv on April 19, 2020.

Dans l'environnement de Netanyahou, les détracteurs du Premier ministre sortant ricanent des capacités de leadership et de gestion de Lapid. "Lapid était un acteur et reste un acteur, sauf que ces derniers mois, il jouait le rôle de Premier ministre dans le spectacle", se moquent-ils, faisant référence au passé de vedette de la télévision de Yair Lapid. Mais au fond, ils savant bien que dans les années à venir, l'ère Netanyahou prendra fin, et personne ne sait de quelle manière cela rebattra les cartes du jeu politique. Peut-être que de nouvelles personnalités vont apparaitre, ou peut-être que de plus anciennes renforceront leur position. Ce qui est certain, c'est que des politiciens jeunes mais très expérimentés comme Naftali Bennett, Ayelet Shaked et bien sûr Lapid lui-même, n'ont pas encore dit leur dernier mot politique et que l'avenir est encore devant eux.