"Tout contenu qui nuit à l'image d'Israël ne sera pas subventionné" (ministre de la Culture)

Le nouveau ministre israélien de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a assuré dimanche matin que l'État ne financerait pas des contenus qui nuisent à l'image d'Israël, lors d'une interview accordée à la radio publique Kan Reshet Bet. "Chacun créera ce qu'il veut, mais l'État ne financera pas les contenus qui nuisent à sa réputation. Ce serait illogique et stupide", a-t-il affirmé.

Interrogé sur le fait que la responsabilité de la cérémonie des torches, qui a lieu chaque année lors de la fête de l'indépendance, ait été transférée à la ministre des Transports Miri Regev, Miki Zohar a botté en touche. "Je n'ai pas insisté là-dessus. Je veux me concentrer sur les questions liées aux affaires du sport et de la culture. Ce sont des questions qui me tiennent plus à cœur que la conduite de la cérémonie des torches. Je souhaite bonne chance à Miri Regev, je serai à sa disposition si nécessaire", a-t-il affirmé. La cérémonie de passation de pouvoir avec le ministre sortant Chili Tropper se tiendra lundi dans les locaux du ministère.