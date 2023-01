De nombreuses passations de pouvoir entre les nouveaux ministres du gouvernement Netanyahou et les sortants ont lieu tout au long de la journée

Le tout nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a promis d'adopter une position dure contre le terrorisme palestinien dans son discours d'intronisation, alors que de nombreuses passations de pouvoir entre les nouveaux ministres du gouvernement Netanyahou et les sortants ont lieu dimanche, tout au long de la journée.

"Il doit être clair pour tous ceux qui veulent faire du mal qu'ils trouveront nos services de sécurité puissants, concentrés et capables de se défendre, et il doit être clair que le personnel des forces de sécurité qui défend sa propre vie recevra un soutien total", a-t-il déclaré. "Tout terroriste qui cherche à vous faire du mal perd sa vie, et je vous soutiendrai pleinement dans cette guerre", a poursuivi Ben Gvir, s'adressant directement aux policiers et au personnel de sécurité réunis. Son prédécesseur Omer Barlev a appelé les forces de police et de sécurité sous le commandement du ministère à défendre leur position professionnelle.

"Gardez une colonne vertébrale forte, soyez un roc face aux vents contraires, défendez votre opinion professionnelle - c'est votre devoir", a déclaré Barlev, faisant allusion aux pouvoirs élargis que Ben Gvir a reçus. Il a ajouté que tous les agents qui relèvent du nouveau ministère de la Sécurité nationale accueillent des Israéliens de toutes sortes. "Juifs, musulmans, chrétiens, druzes et circassiens servent ensemble, tous israéliens, tous travaillant dans un seul but : la sécurité intérieure des citoyens de l'État", a-t-il ajouté, lançant une pique à l'idéologie nationaliste du parti Otzma Yehudit de Ben Gvir.

Un peu plus tôt, le ministre de la Défense sortant, Benny Gantz a souhaité à son successeur Yoav Gallant de réussir dans ses fonctions, tout en le mettant en garde contre l'ingérence politique dans l'armée lors d'une cérémonie qui s'est tenue au quartier général de l'armée à Tel-Aviv. "Érigez un mur de protection haut et solide entre Tsahal et l'implication politique dans les décisions opérationnelles, et ne permettez pas la désintégration de la défense en sous-unités soumises à l'ingérence politique et déconnectées de la chaîne de commandement", a déclaré Gantz.

Avshalom Sassoni/Flash90 Aviv Kochavi, Yoav Galant et Benny Gantz à la Hakirya à Tel Aviv, le 1er janvier 2023.

Le nouveau ministre du Tourisme, Haïm Katz, a, lui, promis d'augmenter les investissements dans des régions du pays qui, selon lui, ont été mal desservies, notamment la Cisjordanie, théâtre d'attaques terroristes à répétition, qu'il compare à la campagne italienne pastorale, tandis qu'au ministère des Finances, l'entrant Betzalel Smotrich a félicité le sortant Avigdor Lieberman pour certaines de ses politiques. Il s'est par ailleurs engagé à travailler pour tous les citoyens d'Israël, précisant toutefois ne pas être certain que "toutes (ses) mesures seront populaires". Lieberman a, lui, fait allusion aux accords de coalition signés par le nouveau gouvernement qui prévoient l'augmentation des allocations pour les ultra-orthodoxes, dont beaucoup ne travaillent pas.

Au ministère du Logement, le nouveau ministre Yitzhak Goldknopf (Judaïsme unifié de la Torah) a indiqué qu'il comptait renforcer les constructions en Cisjordanie et octroyer davantage de logements aux anciens combattants de Tsahal. "Il est inacceptable que ceux qui consacrent les meilleures années de leur vie à la sécurité des citoyens d'Israël aient besoin d'une aide financière au moment d'acheter une maison", a-t-il affirmé.