Israël : le bloc Netanyahou n'aurait pas la majorité si des élections avaient lieu aujourd'hui (sondage)

La coalition Sionisme religieux de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben Gvir, passerait de 14 à 12 sièges

Un sondage réalisé la semaine dernière par le professeur Camil Fuchs pour Channel 13 indique que la majorité de la population israélienne n'est pas satisfaite du nouveau gouvernement. Les résultats du sondage, qui ont été publiés dimanche, montrent que cette insatisfaction se reflète également dans le nombre de sièges que les partis auraient remporté si les élections avaient lieu aujourd'hui.

Si le bloc dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou a remporté 64 sièges lors des élections du 1er novembre, il n'en gagnerait que 58 aujourd'hui, et n'aurait pas de majorité, selon le sondage. Le Likoud de Netanyahou, qui a remporté 32 sièges aux élections, perd un siège et en gagne 31. En revanche, Yesh Atid, dirigé par Yair Lapid, gagne deux sièges, passant de 24 aux élections à 26 dans le sondage.

La coalition Sionisme religieux, dirigée par Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, passe de 14 sièges aux élections à 12 dans le sondage, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée par le parti Shas, qui a remporté 11 sièges aux élections et n'en compte plus que 8 dans le sondage de Channel 13. Le parti Judaïsme unifié de la Torah est le seul du bloc Netanyahou qui obtient le même nombre de sièges (sept).

Ainsi, si les élections avaient lieu aujourd'hui, Netanyahou n'aurait pas la possibilité de former un gouvernement, mais le bloc adverse non plus. Le score de l'ensemble des partis de la nouvelle opposition dans le sondage est le même que celui obtenu dans les urnes : le parti Unité nationale, de Benny Gantz se maintient à 12 sièges, Yisrael Beytenou dirigé par Avigdor Liberman, 6 sièges, le parti travailliste 4 sièges. Le Meretz, qui n'a pas passé le seuil d'éligibilité, gagne 4 sièges dans le sondage.

Le parti Ra'am gagne un siège au détriment de Hadash-Ta'al, alors que les deux partis arabes ont remporté chacun 5 sièges lors des dernières élections, Ra'am obtient 6 sièges dans le dernier sondage, tandis que Hadash-Ta'al tombe à 4 sièges. Le parti Balad ne franchit pas le seuil électoral, comme ce fut le cas lors des élections.