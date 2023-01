Ahmad Tibi vice-président de la Knesset, premier conflit au sein de la nouvelle coalition

Tibi aurait conclu un accord avec le Likoud selon lequel il renoncerait à une place au sein de la commission des finances en échange du poste de vice-président

La nomination du député Hadash-Ta'al Ahmad Tibi comme l'un des vice-présidents de la Knesset s'annonce comme la première querelle au sein de la nouvelle coalition. En effet, la députée Likoud Tali Gottlieb a fait circuler dimanche une lettre demandant que Tibi ne soit pas nommé à ce poste. Tibi aurait conclu un accord avec le Likoud peu après les élections du 1er novembre, selon lequel il renoncerait à l'un des sièges de Hadash-Ta'al au sein de la commission des finances de la Knesset en échange de l'un des postes de vice-président.

Dans sa lettre, Tali Gottlieb accuse Tibi de "saper notre existence et l'existence de l'Etat d'Israël en tant qu'Etat juif et démocratique". "Le passé de Tibi en tant que conseiller personnel du plus grand de nos meurtriers (Yasser Arafat), est la base de mon opposition intransigeante au fait même qu'il soit membre du Parlement israélien", écrit-elle. Le député Force juive Zvika Fogel, a également déclaré dimanche à la radio qu'il ne voterait pas pour Tibi en tant que vice-président de la Knesset.

Olivier Fitoussi/Flash90 La salle plénière lors de la cérémonie de prestation de serment de la 25e Knesset, à Jérusalem

"Le rôle de vice-président est fonction du nombre de sièges obtenus par chaque parti et n'est pas une faveur accordée par le parti au pouvoir ou la coalition. La coalition et l'opposition reçoivent chacune un certain nombre de députés. Le député Tibi a occupé ce poste en fonction de la taille du parti sans interruption depuis 2006", a répondu le parti arabe Hadash-Ta'al. Ahmad Tibi a quant à lui démenti l'information selon laquelle il aurait renoncé à une place au sein de la commission des finances pour obtenir ce poste.