Le gouvernement précédent "a eu une année entière pour s'occuper de la campagne palestinienne à l'ONU" (B. Netanyahou)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a imputé au gouvernement précédent la responsabilité du vote de l'Assemblée générale des Nations unies visant à demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice concernant la légalité de l'"occupation" israélienne. "Ce n'est qu'après mon entrée que nous avons réussi à influencer certains pays à voter en notre faveur", a-t-il estimé.

Le gouvernement précédent, qui avait été dirigé successivement par Naftali Bennett, puis par Yaïr Lapid, "a eu une année entière pour s'occuper de la campagne palestinienne à l'ONU", a déclaré M. Netanyahu à sa faction lors de sa réunion mensuelle.

GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP Yaïr Lapid et Naftali Bennett

Le vote initial de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a eu lieu le 11 novembre, après que Benjamin Netanyahou a remporté les élections mais avant que le gouvernement actuel ne soit assermenté, était de 98-17, et 52 abstentions. Le vote final, qui a eu lieu vendredi soir, un jour seulement après son investiture, était de 87-26, et 53 abstentions. Les Palestiniens ont donc perdu le soutien de 11 nations et Israël a gagné le soutien de neuf.

L'initiative de demander un avis consultatif a toutefois été initiée par un rapport de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, créée en mai 2021 et qui avait pour mandat permanent d'enquêter sur Israël, alors que M. Netanyahou était en fonction.