Israël : la Cour suprême examine la validité de la nomination ministérielle d'Aryeh Deri

La Cour suprême entendra, jeudi matin, les arguments des pétitions contre la nomination à un poste de ministre du président du Shas, Aryeh Deri, et contre la loi du même nom qui l'a autorisée, modifiant les lois fondamentales d'Israël. Les arguments pour et contre des trois pétitions aborderont des questions clés telles que l'autorité constitutive de la Knesset pour légiférer des lois fondamentales quasi-constitutionnelles et le contrôle judiciaire et l'intervention de la Cour.

La procédure d'adoption de la loi sera probablement remise en question si l'amendement a été fait à la hâte ou s'il a changé "les règles du jeu", comme c'était le cas au cours des élections générales. Selon les lois fondamentales d’Israël, un citoyen israélien qui a été condamné à une peine de prison ne peut occuper un poste de ministre ou de député pendant sept ans. Cette loi a toutefois été modifiée au mois de décembre, par l’adoption de la "loi Deri", qui permet ainsi aux personnes condamnées à une peine avec sursis d’occuper de telles fonctions.

Selon la position du bureau du procureur général, la nomination de Deri est inacceptable en vertu du principe de raisonnabilité. Le principe du caractère raisonnable est une question de droit administratif qui permet une intervention judiciaire lorsqu'une action dépasse le cadre de ce qu'une autorité responsable aurait entrepris. Ce principe a fait l'objet de critiques mercredi soir, lorsque le ministre de la justice Yariv Levin a dévoilé son plan de réforme judiciaire.

Aryeh Deri a déclaré sur Twitter mercredi, qu'il espérait que le tribunal se conformerait à la volonté des 400 000 citoyens israéliens qui ont voté pour lui et des 2 millions qui ont soutenu la coalition.