Israël/nomination ministérielle d'Arieh Deri : "Un sujet que nous voulions résoudre" (Miki Zohar)

Cette loi servira réellement tout le monde, pas seulement Arieh Deri, estime Miki Zohar

Le ministre de la Culture et des Sports israélien, Miki Zohar, a déclaré vendredi au radiodiffuseur public Kan, que si les juges de la Cour suprême décident d'invalider la législation qui a conduit à la nomination d'Arieh Deri aux fonctions de ministre de l’Intérieur, ce sera "une autre justification de toutes nos revendications contre l'activisme judiciaire".

Miki Zohar a continué à défendre la législation au cours de l'interview, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une loi personnelle. "J'ai lu la loi plusieurs fois, j'y ai cherché le nom d'Arieh Deri et je ne l'ai pas trouvé. La loi qui amendée est une loi fondamentale. Nous ne légiférons pas une loi fondamentale comme une loi personnelle. C’est un contretemps sur notre route que nous voulions résoudre, et qui sera résolu par une législation qui sert réellement tout le monde, pas seulement Arieh Deri", a-t-il martelé.

Zohar, qui a récemment été nommé au ministère de la Culture et des Sports, a en outre insisté sur le fait qu’il 'emploierait à refuser les budgets des films qui, selon lui, "nuisent à la bonne réputation de l'État d'Israël et des soldats de Tsahal". "Je dirigerai un mouvement pour une législation qui peut refuser ces fonds, même rétroactivement. Nous sommes un pays libre et démocratique, quiconque veut créer un tel contenu le peut, mais je n'ai pas à le financer", a-t-il souligné.