Israël : Ben-Gvir veut limiter les visites des députés aux terroristes dans les prisons

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a décidé d'annuler le calendrier des visites des députés aux prisonniers de sécurité qui avait été convenu par l'ancien ministre de la Sécurité publique, Omer Barlev, et l'ancien président de la Knesset, Miki Zohar, a rapporté dimanche le journal Israel Hayom.

Jalaa MAREY / AFP Des gardes devant une prison en Israël

Dans une lettre adressée au président de la Knesset, Amir Ohana, Ben Gvir a annoncé qu'il annulait le plan précédent et réduisait les possibilités de visites. Selon le schéma élaboré par le gouvernement Bennett-Lapid, chacun des 120 membres de la Knesset avait le droit à une visite individuelle avec un prisonnier de sécurité, sous réserve de soumettre une demande au bureau du ministre de la Défense et d'obtenir une approbation. L'initiative a été soumise à une période d'essai d'un an en août dernier.

Selon le projet du nouveau ministre, seul un député de chaque parti de la Knesset pourra rendre visite à des prisonniers de sécurité en prison. En revanche, les visites dans les centres de détention n'impliquant pas de prisonniers de sécurité, et les visites de prisonniers criminels resteront autorisées pour tous les députés.