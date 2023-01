Israël : Yitzhak Goldknopf réclame la fin des travaux ferroviaires pendant shabbat

Le ministère des Transport a éconduit la demande du chef du parti Judaïsme unifié de la Torah qui menace d'annuler les accords de coalition

Les responsables du ministère des Transports ont affirmé dimanche que les travaux d'électrification de la voie ferrée "ne cesseront pas" le samedi, après la demande du chef du parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah, Yitzhak Goldknopf, de cesser ces activités "immédiatement" pendant shabbat, la journée de repos hebdomadaire.

Flash90 Des ouvriers travaillent dans une gare à Netanya, le 29 novembre 2019.

Yitzhak Goldknopf, qui est également ministre du Logement, a envoyé une lettre à sa collègue des Transports Miri Regev, suite à des photos de travaux effectués pendant le shabbat sur la voie ferrée. Il a exhorté cette dernière à "s'impliquer personnellement pour faire cesser immédiatement les travaux pendant le shabbat", notant que cela était contraire aux accords de coalition signés entre le parti au pouvoir et les partis ultra-orthodoxes. "Nous ne pourrons pas supporter cette situation. Je demande votre intervention urgente dans cette affaire", a conclu Goldknopf.

Dans sa lettre, qui a également été envoyée au Premier ministre Benjamin Netanyahou et aux chefs des partis de la coalition, Yitzhak Goldknopf a écrit que ces travaux étaient "loin de correspondre à la définition de pikuach nefesh", faisant référence à un principe du judaïsme selon lequel la préservation de la vie humaine l'emporte sur pratiquement toute autre règle religieuse.

Le président du parti Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, a fustigé la demande du ministre, soulignant que l'arrêt des travaux ferroviaires le shabbat était "une décision folle qui affecterait directement l'économie israélienne et de nombreuses familles qui voyagent en transports en commun. Le gouvernement doit se calmer et arrêter cette folie."

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 La ministre des Transports Miri Regev à Jérusalem, le 14 juin 2021.

L'ancienne ministre des Transports et cheffe du Parti travailliste, Merav Michaeli, a également critiqué la demande de Yitzhak Goldknopf : "L'arrêt des travaux ferroviaires le shabbat serait un préjudice énorme pour la population qui voyage en transports en commun", a écrit l'ex-ministre des Transports sur Twitter. "J'avais moi-même pris la décision d'augmenter le travail pendant shabbat, et c'est ainsi que nous avons terminé une grande partie du projet d'électrification ferroviaire plus tôt que prévu. J'appelle Miri Regev à ne pas céder aux demandes délirantes de Goldknopf."