Israël : la loi visant à révoquer la citoyenneté des terroristes bientôt soumise au vote

La commission de la Knesset a approuvé ce lundi l’examen rapide du projet de loi qui vise à annuler la citoyenneté des terroristes arabes israéliens qui reçoivent une compensation de l'Autorité palestinienne. "Lorsqu'il s'agit d'un citoyen arabe, il y a toujours des propositions populistes. Il y a des policiers qui tuent des Arabes et sont promus", s’est emporté le président du parti arabe israélien Hadash Ta'al, provoquant un tollé au sein de la commission.

Le président de la coalition, Ofir Katz, prévoit de promouvoir la loi par une législation éclair, et de la faire voter à la Knesset d'ici deux semaines, en coopération avec une partie de l'opposition. Un vote en lecture préliminaire est prévu dès mercredi.

Après l'approbation du projet de loi, il sera notamment possible de révoquer la citoyenneté israélienne du terroriste Karim Younes, qui avait assassiné le soldat Avraham Bromberg en 1980 et a été libéré de prison jeudi dernier, ouvrant ainsi la voie à son expulsion. Il en va de même pour son cousin et complice Maher Younes, qui sera libéré dans une semaine et demie.

La coalition a par ailleurs décidé de geler les projets de loi des partis d'opposition pour les semaines à venir, de façon à soumettre au vote du Parlement le prolongement de lois existantes qui doivent expirer prochainement, concernant notamment la Cisjordanie.