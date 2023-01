La Knesset adopte en première lecture le texte sur la révocation de la citoyenneté pour les terroristes

Si elle est adoptée, la mesure s'appliquera aux citoyens israéliens et aux résidents permanents incarcérés à la suite d'une condamnation pour terrorisme

Le projet de loi visant à révoquer la citoyenneté ou le statut de résident des terroristes condamnés, rémunérés par l'Autorité palestinienne, a été adopté mercredi en lecture préliminaire à la Knesset, avec le soutien de plus de 70 députés. Si elle est définitivement adoptée, la mesure s'appliquera aux citoyens israéliens et aux résidents permanents incarcérés à la suite d'une condamnation pour terrorisme. L'Autorité palestinienne verse régulièrement des allocations aux terroristes condamnés, et la loi s'appliquera également aux organisations qui versent des allocations au nom de l'AP.

Est-ce que ces mesures dissuaderont les terroristes potentiels ou au contraire attiseront le feu ?

Le vote a eu lieu quelques jours après la libération, la semaine dernière, de Karim Younes, le plus ancien condamné pour terrorisme en Israël, après 40 ans d'emprisonnement pour avoir tué, en 1980, le soldat Avraham Bromberg qui faisait de l'auto-stop dans le Golan. Le député du Likoud Ofir Katz, qui a présenté la principale proposition de loi, a évoqué l'accueil triomphal qu'a reçu Karim Younes à son arrivée dans son village natal.

"Nous ne pouvons pas ramener les personnes assassinées, nous pouvons épargner aux familles endeuillées la douleur de ces célébrations dans leur propre pays"

"Nous avons tous vu ces célébrations et il n'y a pas un Israélien qui n'ait pas l'estomac retourné. Nous devons mettre fin à ces célébrations. Bien que nous ne puissions pas ramener les personnes assassinées, nous pouvons au moins épargner aux familles endeuillées la douleur de ces célébrations. Ceux qui viendront ensuite sauront que la fête est terminée. Ils ne reviendront pas ici mais à Ramallah ou à Gaza", a déclaré Ofir Katz.

De son côté, la ministre des Transports Miri Regev a déclaré que "les terroristes devraient pourrir en prison sans aucun droit". "Qui peut imaginer qu'un terroriste reçoive des droits de l'État, de la sécurité sociale, des aides au revenu, des études ? C'est quelque chose qui ne se produit dans aucun autre pays au monde", a-t-elle affirmé.

Raphaël Jerusalmy, ancien officier du renseignement militaire, s'interroge l'efficacité de cette mesure. "Punir ou se venger c’est une chose, mais l’effet dissuasif par rapport au terrorisme c’est autre chose. Est-ce que ces mesures dissuaderont les terroristes potentiels ou au contraire attiseront le feu ? C’est un geste avant tout politique et symbolique, qui va satisfaire beaucoup d’Israéliens, qui ont beaucoup de rancoeur par rapport à ces actes terroristes et qui n’ont que peu de considération pour le bien-être des prisonniers terroristes”, a-t-il affirmé sur i24NEWS.