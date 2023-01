Réforme judiciaire : Benjamin Netanyahou affirme que le gouvernement ne reculera pas

80 000 personnes étaient rassemblées à Tel-Aviv samedi soir pour dire non au projet de réforme

Commentant ce dimanche, en ouverture du Conseil des ministres, les manifestations de grande ampleur qui ont eu à Tel-Aviv et Jérusalem, Benjamin Netanyahou a affirmé que le gouvernement "ne se laisserait pas ralentir par des slogans", et qu'il achèverait le processus de réformes du système judiciaire décrié par l'opposition.

Il a ainsi souligné que la manifestation la plus significative de ces derniers mois dans le pays était celle qui avait poussé des millions d'électeurs à voter pour un changement de gouvernement et, avec lui, pour la réforme de la justice. "Ces derniers jours, divers partis d'opposition affirment que le public ne connaissait pas nos intentions au moment des élections. Voici pourtant l'une de mes déclarations durant la campagne : "Nous apporterons les corrections nécessaires au système judiciaire, nous avons l'intention de changer le système, de le sauver et non de le détruire afin de restaurer la confiance du public dans celui-ci'".

Le Premier ministre a également rejeté les affirmations selon lesquelles le projet de réforme avait pris les électeurs du Likoud de court. "Nous avons formulé l'intention de rétablir l'équilibre des pouvoirs d'innombrables fois. Les millions de citoyens qui ont voté pour nous connaissaient notre volonté de mener à bien cette réforme. Plus que cela, c'est ce qu'ils ont exigé de nous. Beaucoup d'autres citoyens qui n'ont pas voté pour nous sont également favorables à de tels changements. Cet appel aux réformes est venu au fil des ans de tous les horizons politiques. Des choses dans le même esprit ont été dites par des gouvernements de droite et de gauche, et personne n'a jamais affirmé que c'était la fin de la démocratie", a martelé le chef du gouvernement.

Benjamin Netanyahou s'est ensuite adressé directement à l'opposition, l'appelant à modérer son langage et à laisser le gouvernement travailler : "Nous devons avoir une discussion sérieuse au sein du Comité constitutionnel et ne pas nous laisser emporter par des slogans incendiaires de destruction de l'État et de guerre fratricide. Lorsque nous étions dans l'opposition, nous n'appelions pas à la guerre fratricide et nous attendons des dirigeants de l'opposition qu'ils se comportent de la même manière."

Lors de la réunion du cabinet, le gouvernement devait par ailleurs approuver le transfert de l'autorité sur les programmes externes du ministère de l'Éducation au vice-ministre Avi Maoz, comme convenu dans les accords de coalition. Le projet de loi visant à instaurer la déchéance de nationalité pour les terroristes arabes israéliens était aussi à l'ordre du jour.

Samedi soir, au moins 80 000 personnes étaient rassemblées à Tel-Aviv pour appeler à mettre fin au projet de réforme du ministre de la Justice Yariv Levin visant à museler le pouvoir de la Cour suprême. Le président Herzog a fait part de son inquiétude quant au climat de très hautes tensions sociales et politiques dans le pays, et affirmait qu'il œuvrait à trouver un compromis entre majorité et opposition autour des réformes controversées.