"Mes électeurs se moquent que je sois homophobe ou fasciste", affirme Smotrich dans un enregistrement

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, se trouve dans l'œil du cyclone après la diffusion, lundi, d'un enregistrement datant de quelques mois dans lequel on l'entend dire qu'il estime pouvoir prendre des mesures actives contre la communauté LGBT sans être réprimandé par sa base politique, "parce que ses électeurs se fichent complètement des gays".

Dans cet enregistrement, publié par le radiodiffuseur public Kan, Betsalel Smotrich, qui est le chef du parti d'extrême droite Sionisme religieux, affirme que, si ses électeurs connaissent ses positions anti-LGBT de longue date, ils sont davantage intéressés par son opposition à l'entrée de partis arabes au gouvernement.

"Je suis peut-être une personne d'extrême droite, homophobe, raciste, fasciste, mais ma parole est mon lien", peut-on l'entendre dire dans cette conversation dont la date n'a pas été précisée. Selon Kan, Smotrich s'entretenait avec un homme d'affaires qui le soutient. "Un sépharade, une personne traditionnelle, vous pensez qu'ils se soucient des gays ? Ils n'en ont rien à faire. Ils me disent 'je n'ai pas de problème avec eux'. Vous pensez qu'ils se soucient du fait que je sois contre eux ?", explique-t-il.

"Je ne lapiderai pas les gays, et vous ne me forcerez pas à manger des crevettes"

"[L'électeur] sait que je suis contre [la communauté LGBT]. Cela n'a pas d'importance pour eux. Je suis le seul à ne pas être allé avec Ra'am et à sauvegarder la terre d'Israël pour leurs petits-enfants. Ils me soutiendront", explique Smotrich. On l'entend enfin tenter de nuancer ces propos anti-LGBT avec une apparente réciprocité : "Je ne lapiderai pas les gays, et vous ne me forcerez pas à manger des crevettes".

La diffusion de cet enregistrement intervient alors que le gouvernement prévoit de modifier les lois anti-discrimination, ce qui pourrait permettre aux entreprises de refuser de servir certains groupes ou certaines minorités.

Une clause des accords de coalition prévoit l'adoption d'une mesure visant à prévenir "tout préjudice à une entreprise qui s'abstient de fournir un service ou un produit en raison de sa foi religieuse, à condition qu'il s'agisse d'un service ou d'un produit qui n'est pas unique et pour lequel une alternative peut être trouvée à proximité et pour un prix similaire".

Benjamin Netanyahou a, pour autant, affirmé formellement que son gouvernement continuera de défendre les droits des LGBTQ, et il a nommé Amir Ohana, qui est homosexuel, à la présidence de la Knesset. Mais il a également nommé Avi Maoz, leader du parti Noam, vigoureusement hostile aux LGBT, au poste de vice-ministre en charge du contrôle des programmes externes dans le système éducatif, suscitant l'inquiétude de nombreuses organisations et municipalités.