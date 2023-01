Israël : la coalition songe à nommer Arieh Deri président de la Knesset

Le Shas, Netanyahou et Deri lui-même, ont tous considéré qu'il fallait respecter la décision de la Cour suprême qui a invalidé sa nomination

La coalition au pouvoir envisage de nommer Arieh Deri au poste de président de la Knesset à la place d'Amir Ohana, qui occupe cette fonction actuellement. Une telle nomination permettrait à Deri de servir en tant que membre de la Knesset malgré sa condamnation pénale, alors que la Cour suprême a invalidé mercredi sa nomination comme ministre du gouvernement.

Si cette décision est mise en œuvre, Amir Ohana devrait occuper un autre poste au sein du gouvernement. Mercredi soir, Deri a commenté pour la première fois la décision de la Cour à son encontre et a déclaré aux députés du Shas qu'il continuerait à diriger le parti. "Je m'engage à poursuivre la révolution commencée par nos rabbins. S'ils nous ferment la porte, nous entrerons par la fenêtre. S'ils nous ferment la fenêtre, nous briserons le plafond, avec l'aide de Dieu", a-t-il déclaré, promettant de "poursuivre la révolution que nos prédécesseurs ont commencée, avec encore plus de dévotion et d'énergie". Il a par ailleurs estimé que ce jugement rendait plus urgente l'adoption d'une législation par le gouvernement, qui priverait la Cour de sa capacité à annuler les décisions du gouvernement.

"Lorsque j'ai entendu la décision de la Cour suprême aujourd'hui, non pas qu'elle était inattendue, j'étais heureux. C'est bien qu'ils aient dit leur mot et c'est bien que ça se termine comme ça, 10 contre un. Laissons le peuple juger", a-t-il ajouté.

Arieh Deri devrait quitter ses fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Santé. dans les prochains jours. Le parti Shas, qui a obtenu 11 sièges à la Knesset et qui est une formation importante de la coalition, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Arieh Deri lui-même, ont tous considéré qu'il fallait respecter la décision de la Cour. En revanche, on ne sait pas encore si Dery compte démissionner ou s'il attend d'être limogé par Netanyahou.

La Cour suprême a annoncé avoir décidé à une majorité de 10 juges sur onze "que la nomination du député Arieh Deri au poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé ne peut pas être validée" en raison de ses multiples condamnations pour corruption. "Le Premier ministre doit le limoger", a poursuivi la plus haute juridiction du pays, rappelant que Deri avait annoncé début 2022 qu'il se retirait de la vie politique après sa condamnation pour fraude fiscale. Cette mise en retrait était même une condition fixée par la justice pour lui éviter la prison.

Les juges ont retoqué un texte voté fin décembre à la Knesset, baptisé "loi Dery" par la presse, autorisant une personne reconnue coupable d'un crime, mais pas condamnée à la prison ferme, à obtenir un portefeuille ministériel.

Dans la soirée, plusieurs responsables politiques et religieux, ainsi que Netanyahou lui-même, se sont rendus à l'une des maisons de Deri dans le quartier de Har Nof à Jérusalem en signe de soutien. Le Premier ministre lui a dit : "Quand mon frère est en détresse, je viens le voir".